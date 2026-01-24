শ্যামপুর-কদমতলীকে নিরাপদ করে গড়ে তোলা হবে: তানভীর আহমেদ

শ্যামপুর–কদমতলী থানাকে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুখী, সমৃদ্ধ, নিরাপদ করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢাকা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তানভীর আহমেদ। তিনি বলেন, এ এলাকার মা–বোনেরা সব সময় নিরাপদ অনুভব করবেন। অন্যায়কারী এবং তাদের প্রশ্রয়দাতাকে ছাড় দেওয়া হবে না।
শ্যামপুর–কদমতলী এলাকায় কাজ করার জন্য কারও চাপ প্রয়োগ করতে হবে না উল্লেখ করে এই প্রার্থী বলেন, এলাকাবাসীর ভালোবাসা তাঁকে কাজ করার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি।
আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর কদমতলী থানাধীন ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের কুদরত আলীর বাজার থেকে গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তানভীর আহমেদ। এ সময় তিনি দোকানদার ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও তাঁদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন। বিএনপির সমর্থক অনেকের সঙ্গে ছবি তোলেন।
গণসংযোগে অংশ নেওয়া বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা–কর্মীদের হাতে লিফলেট ছাড়াও প্রতীকী ধানের শীষ দেখা গেছে।
ধানের শীষের প্রার্থী তানভীর আহমেদ বলেন, ‘আপনারা আমার বাবা–মায়ের মতো আমাকে আদেশ–উপদেশ দেবেন। আমার ভুল হলে সেটি দেখিয়ে দেবেন। আমি সাথে সাথে নিজের ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করব।’ তিনি বলেন, দলের কেউ অন্যায় করলে তাকে সবার আগে আইনের আওতায় আনা হবে।
দিনভর কদমতলীর ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের দনিয়া, পুরাতন দনিয়া, দক্ষিণ দনিয়া, সরাই, দক্ষিণ কুতুবখালী, কবিরাজবাগ, রসুলপুর, দাসপাড়া, নয়াপাড়া ও উত্তর দনিয়ার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন ঢাকা–৪ আসনে বিএনপি মনোনীত এই প্রার্থী। সন্ধ্যায় দনিয়া বাজারে গিয়ে তাঁর জনসংযোগ কর্মসূচি শেষ করেন।