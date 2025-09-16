জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সংবাদ সম্মেলন
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সংবাদ সম্মেলন
রাজনীতি

চারটি দলের সঙ্গে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যুক্ত হলো জাগপা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনসহ বেশ কিছু দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনে এবার যুক্ত হয়েছে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। দলটি ৭ দফা দাবিতে ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

কর্মসূচি অনুযায়ী ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল, ১৯ সেপ্টেম্বর সব বিভাগীয় শহরে গণসংযোগ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর সব সাংগঠনিক জেলায় বিক্ষোভ মিছিল করবে দলটি।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর পল্টনে জাগপা ঢাকা মহানগর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির সহসভাপতি ও মুখপাত্র রাশেদ প্রধান।

দলটির ৭ দফা দাবি হলো জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও সনদের আলোকে জাতীয় নির্বাচন; শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা; গণহত্যা ও আওয়ামী আমলে সংঘটিত জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমানকরণ; আওয়ামী আমলে ভারতের সঙ্গে হওয়া গোপন চুক্তি প্রকাশ ও বাতিল করা; জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ।

জাগপার মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জনগণের চাওয়া ছিল বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন। কিন্তু দৃশ্যমান বিচার দেখা যাচ্ছে না। সংস্কার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেনতেনভাবে জাতীয় নির্বাচন বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ও রোডম্যাপ দেখা যাচ্ছে। ভারতীয়-আওয়ামী ষড়যন্ত্র এখনো চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোগুলোতে, ভারতীয়-আওয়ামী মুক্তকরণে কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেই। শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও কোনো জোরালো ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না।

Also read:কয়েকটি অভিন্ন দাবিতে একযোগে বিক্ষোভে নামছে ৭টি দল

জাগপার সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মো. সফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এই যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত মজলিস ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। এ ছাড়া নেজামে ইসলাম পার্টি ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনেরও এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে। এই যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোর কর্মসূচি একই দিনে এবং দাবিগুলোও প্রায় একই।

আরও পড়ুন