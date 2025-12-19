খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ‘আগের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল’: জাহিদ হোসেন

চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ‘আগের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল রয়েছে’। তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ কথা জানিয়েছেন।
বিএনপির চেয়ারপারসনের চিকিৎসা–সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ের অংশ হিসেবে আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে জাহিদ হোসেন এ কথা জানান।
সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা তুলে ধরে তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের এই সদস্য বলেন, ‘মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসার পরিপ্রেক্ষিতে...আগের চেয়ে বেশি ওনার (খালেদা জিয়া) অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।’
জাহিদ হোসেন বলেন, দেশি-বিদেশি চিকিৎসকেরা যে চিকিৎসা বিএনপি চেয়ারপারসনকে দিচ্ছেন, সেটি তিনি গ্রহণ করতে পারছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আজকে ওনার (খালেদা জিয়া) শরীরের ওপর একটা প্রসিজর (ছোটখাটো অস্ত্রোপচার) করা হয়েছে। সেটি উনি (খালেদা জিয়া) অত্যন্ত সফলভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। এই মুহূর্তে ওনার অবস্থা স্থিতিশীল আছে। অর্থাৎ ওনার অবস্থার অবনতি ঘটে নাই।’
গত ২৩ নভেম্বর থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীন তাঁর চিকিৎসা চলছে।