কিছু সংস্কৃতিকর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছেন: সেলিমা রহমান

কিছু সংস্কৃতিকর্মী ঐক্যবদ্ধ স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। এ বিষয়ে শিল্পী সমাজকে সজাগ হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে সেলিমা রহমান এ আহ্বান জানান। ‘সাংস্কৃতিক ফ্যাসিস্টদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের’ আহ্বান জানিয়ে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)।
মানববন্ধনে সেলিমা রহমান বলেন, ‘কিছু সংস্কৃতিকর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছে। আপনারা সজাগ হোন।’ তিনি বলেন, ‘আপনারা শিল্পী মানুষ, শিল্পচর্চা করেন। আপনাদের শিল্পচর্চার মাধ্যমে এ দেশের মানুষের জীবন, তাঁদের কথা বলার অধিকার তুলে ধরতে হবে।’
বিগত সরকারের সময় কিছু শিল্পীর ভূমিকার সমালোচনা করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘আপনারা কিসের শিল্পী? আপনারা সম্পদ গড়ার জন্য সে দিন কাজ করেছেন। বিভিন্ন রকমভাবে অকল্পনীয় সবকিছু তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমাজের যে সত্য কথা, সমাজের যে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা এবং সমাজের যে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা, কোনোটাতেই আপনারা ভূমিকা রাখেননি।’
সেলিমা রহমান বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-জনতা, নারী-পুরুষ, শিশু—সবাই রাস্তায় নেমেছিল। সেদিন শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, ছাত্র ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। এর দায় স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারকেই নিতে হবে।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, আন্দোলন সফল হয়েছে, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে। গণ-অভ্যুত্থানের ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তারা এখনো ষড়যন্ত্র করছে। আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের পায়ের আওয়াজ এখনো পাওয়া যায়।
মানববন্ধনে জাসাসের যুগ্ম আহ্বায়ক গীতিকার ইথুন বাবু বলেন, আগামী ২১ দিনের মধ্যে শিল্পকলা একাডেমি ও সচিবালয় থেকে ‘কালচারাল ফ্যাসিস্টদের’ সরানো না হলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেওয়া হবে।