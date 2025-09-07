হুইলচেয়ারে করে এলেন মেঘমল্লার, বললেন সবাই ভোট দিলে হারবে স্বাধীনতাবিরোধীরা

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আধা ঘণ্টা পরই হুইলচেয়ারে করে সংবাদ সম্মেলনে এসে যোগ দেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। তিনি অনাবাসিক শিক্ষার্থীসহ সব ভোটারকে ভোট দিতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা ভোট দিতে এলে এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও জিতে আসতে পারবে না।’
আজ রোববার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এই সংবাদ সম্মেলন হয়। সেখানে মেঘমল্লার বসু বলেন, ‘আমরা আহ্বান জানাতে চাই অনাবাসিক ভাইবোনদের, আপনারা যাঁকে খুশি তাকে ভোট দিন। কিন্তু আপনারা অবশ্যই ভোট দিতে আসবেন। আপনারা ভোট দিতে এলে এখানে যত সমীকরণ হচ্ছে, এর কিছুই দাঁড়াবে না। আপনারা ভোট দিতে এলে এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও জিতে আসতে পারবে না।’
গত ২৬ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে আজ রোববার রাত ১০টায় শেষ হচ্ছে ডাকসুর নির্বাচনী প্রচার। এর মধ্যে অসুস্থতার কারণে নির্বাচনী প্রচারে কয়েক দিন অনুপস্থিত ছিলেন বামপন্থী কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের সমর্থিত প্রতিরোধ পর্ষদের এই জিএস প্রার্থী।
ডাক্তারদের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন জানিয়ে মেঘমল্লার বসু বলেন, ‘যাঁরা আমাকে নিয়ে মিথ্যা ছড়াচ্ছে তাদের বলতে চাই, শুধু আজকে নয় বরং অসংখ্যবার ডাক্তারদের নিষেধ না মেনে রাজপথে লড়াই করেছি। তাই আমাদের বিষয়ে এসব মিথ্যা ছড়িয়ে লাভ নেই।’
সংবাদ সম্মেলনে মেঘমল্লার বলেন, ‘আমার আসার জায়গাটা খুব সিম্পল। আমার সহযোদ্ধারা, আমার অবর্তমানে আমার হয়ে গত ৫ দিন যে লড়াই করে গেছেন, যেভাবে শেষ মানুষটি পর্যন্ত যে প্রচারণা, সে প্রচারণা পৌঁছে দিয়েছেন, সে কৃতজ্ঞতার জায়গা থেকে, সহযোদ্ধার জায়গা থেকে আজ আমি উপস্থিত হয়েছি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে।’ তিনি বলেন, ‘আমার উপস্থিতিতে আমার সহযোদ্ধাদের মনে যদি একফোঁটা অনুপ্রেরণা জোগায় সেটা হবে বিশাল প্রাপ্তি। সে সাহস যেন জোগাতে পারি, সে জায়গা থেকে আসলে এই ঝুঁকিটি নেওয়া।’
‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলে শেখ তাসনিম আফরোজকে (ইমি) সহসভাপতি (ভিপি), মেঘমল্লার বসু সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও জাবির আহমেদ জুবেল সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন।