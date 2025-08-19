সংস্কার না করে পূর্বের নিয়মে নির্বাচন হতে পরে না: ইসলামী আন্দোলনের আমির

সংস্কার না করে পূর্বের নিয়মে নির্বাচন হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ রেজাউল করীম (চরমোনাইর পীর)। তিনি বলেন, ‘যদি কোনো অশুভচক্র চাপ প্রয়োগ করে প্রধান উপদেষ্টাকে সংস্কারের আগে নির্বাচনে ঘোষণা দিতে বাধ্য করে, তাহলে পরিষ্কার করে বলছি, আমরা ছাত্র-জনতা কিন্তু রাজপথ ছাড়ি নাই। যত দিন পর্যন্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা সুন্দর না হবে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না হবে, বিচার দৃশ্যমান না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলার জমিনে পূর্বের নিয়মে নির্বাচন হতে পারে না, হতে দেওয়া হবে না।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের’ দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে সৈয়দ রেজাউল করীম এ কথাগুলো বলেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা মহানগর শাখা সমাবেশটির আয়োজন করে। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব খবর জানানো হয়।
সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি (পিআর) আজ দেশের সব মানুষের দাবিতে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করেন সৈয়দ রেজাউল করীম। তিনি বলেন, বিগত ৫৪ বছরে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে, তা সংস্কার করাই সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। সেই সংস্কারই হলো বিশ্বের বহু দেশের মতো পিআর পদ্ধতির নির্বাচন। এর মাধ্যমে বহু দেশে শান্তি এসেছে।
ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, এই সরকারের আমলেই জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, পরবর্তী কেউ তা বাস্তবায়ন করবে, সে আশা করা যায় না। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টার আচরণ রহস্যজনক। তিনি নিজেই বলছেন যে সংস্কার না হলে দেশ আগের ধারায় ফিরে যাবে। অথচ তিনি নিজেই জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত না করেই নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি ও দলের যুগ্ম মহাসচিব শেখ ফজলে বারী মাসউদ। এতে আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মুহাম্মাদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ, মহাসচিব ইউনুস আহমদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, আশরাফ আলী আকন, দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান, সহকারী মহাসচিব আহমাদ আবদুল কাউয়ুম, সহপ্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক কে এম শরীয়াতুল্লাহসহ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতারা।