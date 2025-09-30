ঢাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে ডিএমপি জানিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন লক্ষ্মীপুরের সদর উপজেলার ১ নম্বর উত্তর হামছাদী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সলিম পাটোয়ারী (৪০), ঢাকার তুরাগ থানা আওয়ামী লীগের কর্মী মো. আবু সাইদ (৪২), জাতীয় শ্রমিক লীগের কমলাপুর শাখার সদস্যসচিব মাসুদ পারভেজ (৪৭), রাজধানীর বংশাল থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব আলম (৪৮), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সহসম্পাদক খাজা টিপু ফরহাদ (৩০), ঢাকা মহানগর উত্তরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মো. কামাল হোসেন মৃধা (৩৭) এবং রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের সদস্য মো. সাগর হাসান (৩২)।
ডিবির বরাত দিয়ে ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম দক্ষিণ বিভাগের একটি দল পল্টন থানার আরামবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে সলিম পাটোয়ারীকে গ্রেপ্তার করে। একই দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ডিবির উত্তরা বিভাগের একটি দল তুরাগ থানার ভাটুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আবু সাইদকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া বেলা দুইটার দিকে ডিবির ওয়ারী বিভাগের একটি দল মতিঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাসুদ পারভেজকে গ্রেপ্তার করে। ওয়ারী বিভাগের আরেকটি দল রাত আটটার দিকে বংশাল থানার নয়াবাজার মোড় থেকে মাহবুব আলমকে গ্রেপ্তার করে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল মিরপুর বিভাগের একটি দল রাত আটটার দিকে মিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে খাজা টিপু ফরহাদকে গ্রেপ্তার করে। একই দিন রাত নয়টার দিকে দারুসসালাম থানা এলাকা থেকে মো. কামাল হোসেন মৃধাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকা থেকে সাগর হাসানকে গ্রেপ্তার করে তেজগাঁও গোয়েন্দা বিভাগের অন্য একটি দল।