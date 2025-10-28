বিএনপি–জামায়াত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে চাচ্ছে, দাবি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, এক দল সরকারি হতে চাচ্ছে, আরেক দল বিরোধী। এক দল ভারতে এক পা দিয়েছে, আরেক দল পাকিস্তানে। এগুলো সামনে আরও স্পষ্ট হবে। দেশের মানুষ সেটি দেখতে চায় না।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন রূপরেখা শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে এনসিপি। সেখানেই নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এ কথাগুলো বলেন।
বিএনপি-জামায়াত একসময় চারদলীয় জোটে ছিল। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরির বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ আলোচনা তৈরি করে। এরপর জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ নিয়ে তাদের মধ্যকার বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
জামায়াতে ইসলামী নিম্নকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বর (পিআর) দাবি তুলে সংস্কারের কথা বলে ভাঁওতাবাজি করছে বলে মন্তব্য করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, উচ্চকক্ষেই পিআর যুক্তিযুক্ত। তিনি জামায়াতকে পিআর বিষয়ে আরও পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, দলটির সংস্কার বিষয়ে পড়াশোনার ঘাটতি রয়েছে।
এ প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আপনারা যে সাইন করে দিয়েছেন, (জুলাই সনদে স্বাক্ষর) এ বিষয়ে কেন আমাদের কথা বলতে হলো। আপনাদের আমরা আগের দিন গিয়ে বুঝিয়েছি। জনগণের ওপরে কেন আপনারা দলীয় রাজনীতি নিয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য তাদেরকে বলব, তাদের সামনে যথেষ্ট একটা সুযোগ এসেছে। এমনিই তারা একাত্তরের সময় একটা অনেক বড় আকাম করেছে বাংলাদেশে। এ সময়ে আপনাদের সুযোগ এসেছে। এ সময়ে আপনারা জনগণের পক্ষে দাঁড়ান।’
গণভোট প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, এনসিপি মনে করে, গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগে হতে পারে। একই দিনে নির্বাচন আর গণভোট করলে রাজনৈতিক গডফাদাররা অস্ত্র তাক করে জুলাই সনদের বিষয়ে রায় না দিতে মানুষকে ভয় দেখাতে পারে।
অন্তর্বর্তী সরকার একটি অথর্ব নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে অভিযোগ করে তিনি জাতীয় নির্বাচনের আগে কমিশনের সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য গণভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদের আদেশ জারি করলেই জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সেই সনদে স্বাক্ষর করবে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টাকে শহীদ মিনারে যেতে হবে উপদেষ্টাদের নিয়ে। সেখানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারকে ডাকতে হবে। এরপর উপস্থিত জনগণের সামনে জুলাই সনদের আদেশ জারি করতে হবে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা বা সচিবালয় থেকে এটি জারি করলে চলবে না। এটা ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার আর কোনো উপায় নেই।
এনসিপির এই নেতা বলেন, ঐকমত্য কমিশন থেকে সংস্কারপ্রক্রিয়ার কাগজগুলো আইন মন্ত্রণালয়ে গেছে। এগুলো এখন আইন মন্ত্রণালয়ের কাজ। এখন সংস্কার ও বিচার জনগণকে বুঝিয়ে দিতে না পারলে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের আর পালানোর পথ নেই।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, উপদেষ্টা পরিষদে কেউ যদি দলীয় দাস থাকেন এবং তাঁদের মাধ্যমে সংস্কারপ্রক্রিয়া যদি কোনো কারণে থমকে যায়, তাহলে যেভাবে তাঁরা বসেছেন, সেভাবে তাঁদের চলে যেতে হবে। তাঁদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
এনসিপি সামনে সরকার গঠন করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, এনসিপির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে চিন্তা করেন। এনসিপি ভবিষ্যতে সরকার গঠন করবে। কারণ, এনসিপি জনগণের পক্ষে থাকবে, জনগণের কথাগুলো বলবে।
গোলটেবিলে আরও কথা বলেন দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, খালেদ সাইফুল্লাহ, জাবেদ রাসিন ও যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা। এ ছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধসহ শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের কয়েকজন সদস্য বক্তব্য দেন। বৈঠকের সঞ্চালক ছিলেন এনসিপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল হক।
এনসিপির আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির, এহসান আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসিফ শাহান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির ইউসুফ আশরাফ, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিব উদ্দিন হোসেন, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসরীন সুলতানা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম মারুফ, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদী, সাংবাদিক রাজীব আহাম্মদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।