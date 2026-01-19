দিনভর নির্বাচন ভবন ঘেরাও করে রাখার পর আজ সোমবার সন্ধ্যায় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেয়। আগারগাঁও, ঢাকা
দিনভর নির্বাচন ভবন ঘেরাও করে রাখার পর আজ সোমবার সন্ধ্যায় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেয়। আগারগাঁও, ঢাকা
রাজনীতি

ইসির ‘আশ্বাসে’ স্থগিত হলো ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দাবি পূরণে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আশ্বাস পাওয়ার কথা জানিয়ে ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত করেছে ছাত্রদল। পোস্টাল ব্যালটে কারচুপির অভিযোগসহ তিন দাবিতে দুই দিন ধরে এই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল বিএনপির অঙ্গসংগঠনটি।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের সামনে কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। এর আগে ছাত্রদলের একটি প্রতিনিধিদল ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঙ্গে বৈঠক করে।

তিন দাবিতে গতকাল রোববার থেকে ইসি কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছিল ছাত্রদল। এর অংশ হিসেবে আজও বেলা সাড়ে ১১টা থেকে প্রায় ৭ ঘণ্টা ইসি কার্যালয়ের ফটকে অবস্থান নেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। এতে ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী অংশ নেন।

পরে সন্ধ্যায় কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, ‘তিনটি সুস্পষ্ট দাবিতে আমরা দুই দিন ধরে নির্বাচন কমিশনের সামনে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছি। এসব দাবির বিষয়ে ইসির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। প্রতিটি দাবির বিষয়ে তারা আশ্বস্ত করেছে। তাদের অনুরোধের ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করে ঘেরাও কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

নির্বাচন ভবনের সামনে আজ সোমবার দিনভর বিক্ষোভে ছিলেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা

ছাত্রদলের এই কর্মসূচি ডাকা হয় পোস্টাল ব্যালটসহ বিভিন্ন বিষয়ে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতি ইসির পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইসির অনুমতি দেওয়ার প্রতিবাদে।

কর্মসূচি স্থগিতের সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে ছাত্রদল সভাপতি বলেন, আবারও যদি কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী কিংবা ছাত্রসংগঠন এখানে প্রবেশ করে, মব তৈরি করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালায়, তাহলে ছাত্রদল কী করতে পারে, তা দেখিয়ে দেবে।

রাকিবুল ইসলাম রাকিব জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে নামবে ছাত্রদল।

সংগঠনের সবাইকে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, আবারও যদি কোনো ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত আসে, ছাত্রদল তাৎক্ষণিকভাবে নতুন কর্মসূচি নিয়ে হাজির হবে।

ছাত্রদল কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেওয়ার আগে হাইকোর্টের এক আদেশে শাকসু নির্বাচনে স্থগিতাদেশ আসে। এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের এক সংবাদ সম্মেলনে শাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করা হয়।

ছাত্রদল আজ সোমবার সকাল থেকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাও করে রাখার পর সন্ধ্যায় কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেয়। আগারগাঁও, ঢাকা

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের ঘটনায় ছাত্রদলকে দায়ী করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির।

নির্বাচন ভবনের সামনে সমাবেশে তিনি বলেন, বলা হচ্ছে, ছাত্রদল শাকসু নির্বাচনের বিপক্ষে। ছাত্রদল কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিপক্ষে নয়। আজকে যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়েছে, তার দায়দায়িত্ব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বহন করবে না।

এই কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান প্রমুখ।

