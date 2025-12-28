বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য মহাসমাবেশ স্থগিত করল জামায়াত

আগামী ৩ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর পূর্বঘোষিত মহাসমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জামায়াতের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ মহাসমাবেশ হওয়ার কথা ছিল।
আজ রোববার রাতে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এক বিবৃতিতে বলেন, আগামী ৩ জানুয়ারি দেশের ৯টি কৃষি ও কৃষি-প্রাধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। এ কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পূর্বঘোষিত ৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করা হলো।
এর আগে গতকাল শনিবার রাতে জামায়াতের সমাবেশ স্থগিত চেয়ে দলটির প্রতি খোলা চিঠি পাঠিয়েছিলেন ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ।
এতে বলা হয়, ৩ জানুয়ারি বেলা ২-৩টা কৃষি গুচ্ছের পরীক্ষা রয়েছে, যাতে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। একই দিন দুপুর ১২টায় জামায়াত মহাসমাবেশ ডেকেছে; যা শহরজুড়ে যানজট সৃষ্টি করে হাজারো শিক্ষার্থীর স্বপ্নভঙ্গের কারণ হতে পারে। জামায়াতকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় নিয়ে তাঁরা সমাবেশের সূচি পরিবর্তন করেন।