মা খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান

চিকিৎসারত বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন তাঁর ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার রাত ১০টা ৫৭ মিনিটে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান। মাকে দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার খোঁজ–খবর নিয়ে রাত ১২টা ৯ মিনিটে তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান।
১৭ বছর পর গত বৃহস্পতিবার লন্ডন থেকে দেশে ফিরে মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তারেক রহমান। এরপর গতকাল শনিবারও হাসপাতালে গিয়েছিলেন তিনি।
আজ এর আগে রাত ৮টা ২৩ মিনিটে হাসপাতালে আসেন খালেদা জিয়ার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান। এর ১০ মিনিট পর হাসপাতালে আসেন তারেক রহমানের শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানু। এ ছাড়া আজ হাসপাতালে এসেছেন খালেদা জিয়ার বড় বোন সেলিনা ইসলামও।
৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে গত ২৩ নভেম্বর দ্রুত তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে।
গতকাল রাতে খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘স্বাভাবিকভাবেই ওনার (খালেদা জিয়া) অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এ কথা বলা যাবে না।... ওনার (খালেদা জিয়া) অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং উনি একটা সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন।’
খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ঘিরে হাসপাতাল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এএসএফ), প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছেন। কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে হাসপাতালের প্রধান ফটক। নিরাপত্তায় রয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের সিকিউরিটি ফোর্সের (সিএসএফ) সদস্যরাও।