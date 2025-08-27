ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ কাদের–বাকের প্যানেলের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচারে অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের প্রার্থীরা। এমন পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁরা।
আজ বুধবার বিকেলে মধুর ক্যানটিনে সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ করেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী প্যানেলের ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী আব্দুল কাদের ও জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।
আব্দুল কাদের বলেন, নির্বাচন কমিশন আচরণবিধি ঘোষণা করেছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে কেউ তা মানছে না। কমিশন সব দেখছে, তারপরেও এক দলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সব প্যানেল প্রতিযোগিতার মতো আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে, অথচ প্রশাসন নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে।
ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বস্তি ও ভয় দেখা দিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘একটা ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি বসলে তাদের মোরাল পুলিশিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। চারুকলায় প্রচারণায় গেলে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি, আর সেখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেদের শঙ্কার কথা আমাদের জানিয়েছে।’
ডাকসু নির্বাচনের সময় ক্যাম্পাসে সেনা মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আব্দুল কাদের। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সেনাবাহিনীর দরকার নেই। এটা হবে ‘মশা মারতে কামান ব্যবহার’ করার মতো।
একই প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আচরণবিধি ভেঙেছে। তবু প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এখন ক্যাম্পাসে ব্যানার-পোস্টারে ছেয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটার মধ্যে সব সরানোর নির্দেশ দিলেও অনেকেই সরায়নি।’
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আবু বাকের বলেন, ‘তানভীর বারী হামিম মনোনয়ন সংগ্রহ করার সময় নিয়ম ভঙ্গ করে মুহুর্মুহু স্লোগান ও প্রচুরসংখ্যক কর্মী–সমর্থক নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী সময়ে এগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ার মাধ্যমে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে।’
এর আগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে আজ প্রচারণা শুরু করে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ। পরে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মল চত্বর, ভিসি চত্বর ও হলপাড়ায় জনসংযোগ চালায় তারা।
এ সময় ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের লিফলেট হাতে শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে ভোট চান। তিনি ভিপি হলে তাঁদের জন্য কী কী করবেন, তা-ও তুলে ধরেন।