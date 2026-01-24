কড়াইলের এরশাদনগর এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালান ১০–দলীয় ঐক্যের প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান। ঢাকা; ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
রাজনীতি

ঢাকা–১৭ আসন

এলাকাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি খালিদুজ্জামানের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এলাকাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–১৭ আসনে ১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলেও জানান তিনি।

রাজধানীর গুলশান, বনানী, বারিধারা ও সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে লড়ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও। ফলে এ আসনের নির্বাচনী লড়াইয়ে নজর থাকবে সবার।

আজ শনিবার সকালে মাটিকাটা মসজিদ থেকে গণসংযোগ শুরু করেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী খালিদুজ্জামান। বিকেলে কড়াইলের এরশাদনগর এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি। দলীয় নেতা–কর্মীদের নিয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। শুনছেন তাঁদের সমস্যার কথা, দিচ্ছেন সমাধানেরও আশ্বাস।

প্রচারের সময় ভোটারদের হাতে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে লিফলেট তুলে দিচ্ছেন খালিদুজ্জামানের সমর্থকেরা। সেখানে এলাকার উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতি এবং মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ঢাকা-১৭ আসনে এলাকাভিত্তিক সমস্যা এবং চাহিদার কথা উল্লেখ করে প্রথম আলোকে খালিদুজ্জামান বলেন, ‘ক্যান্টনমেন্টে একধরনের সমস্যা, কড়াইলে আরেক ধরনের সমস্যা।’ চাহিদা ও এলাকা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানান তিনি। এ ছাড়া বয়স্কদের চিকিৎসা এবং নারীদের জন্য পৃথকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করবেন বলেও জানান ১০–দলীয় ঐক্যের এই প্রার্থী।

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে খালিদুজ্জামান বলেন, ‘আমি জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। প্রতিদ্বন্দ্বী এ রকম হওয়ার কারণে আমি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী।’

