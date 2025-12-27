তারেক রহমান
তারেক রহমান
রাজনীতি

মাকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চিকিৎসারত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়েছেন তাঁর ছেলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে তিনি হাসপাতালে পৌঁছান বলে দলের মিডিয়া সেলের বার্তায় নিশ্চিত করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে ফেরার পর মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তারেক রহমান। আজ শনিবার দিনভর নানা কর্মসূচি শেষে আবারও মাকে দেখতে গেলেন তিনি। সকালে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর জিয়ারত করেন তারেক রহমান। এরপর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কার্যালয়ে গিয়ে ভোটার তালিকায় নিবন্ধন করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

সেখান থেকে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকো এবং শ্বশুর মাহবুব আলী খানের কবর জিয়ারত করতে যান তারেক রহমান। পরে গুলশানের বাসায় ফেরেন তিনি। এরপর ধানমন্ডিতে শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানুকে দেখতে তাঁর বাসায় যান এবং সেখান থেকে সরাসরি চলে যান বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এভারকেয়ার হাসপাতালে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ঘিরে হাসপাতাল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এর মধ্যে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এএসএফ), প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা জোরদার করেন। এ ছাড়া কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় হাসপাতালের প্রধান ফটক। নিরাপত্তায় রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের সিকিউরিটি ফোর্সের (সিএসএফ) সদস্যরাও।

৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে গত ২৩ নভেম্বর দ্রুত তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে।

আরও পড়ুন