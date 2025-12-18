নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের উদ্বেগ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলাকারীরা এখনো গ্রেপ্তার না হওয়া এবং দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিন দলের গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট। একই সঙ্গে প্রয়োজনে জেলা ও আসনভিত্তিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে ফ্যাসিবাদের ‘প্রক্সিদের’ বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন জোটের নেতারা।
দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন, আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি ও ওসমান হাদির স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনার জন্য গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকায় গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের জরুরি সভা হয়। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সভার বিষয়ে জানানো হয়।
সভায় সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আরও উদ্যমী ও সঠিক ভূমিকা চেয়ে ওসমান হাদির ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বক্তব্যের নিন্দা জানানো হয়। এর আগে হাদির দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়ার মাধ্যমে সভা শুরু হয়।
জোটের সভায় ফ্যাসিবাদের মূল শক্তি এবং তাদের দোসরদের নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়। এতে জোটভুক্ত দল এনসিপি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের নেতারা বলেছেন, প্রয়োজনে জেলা ও আসনভিত্তিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে ‘ফ্যাসিবাদের প্রক্সিদের’ বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে। তিন দলের নগর, জেলা ও তৃণমূলে সমন্বয় সভা করার ব্যাপারেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়।
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের জন্য সমন্বিত প্রার্থী বাছাই এবং জোটের রাজনৈতিক ইশতেহার, ব্র্যান্ডিং ও প্রচারকৌশল তৈরির জন্য পৃথক দুটি উপকমিটি গঠন করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের মুখপাত্র ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সহসভাপতি সাইদুল খন্দকার ছাড়াও এতে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সামান্তা শারমিন, আরিফুল ইসলাম আদীব ও মনিরা শারমিন, এবি পার্টির নেতা আবদুল ওহাব মিনার, দিদারুল আলম, সানী আবদুল হক এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের নেতা দিদারুল ভূঁইয়া, লামিয়া ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।