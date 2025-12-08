ভোটের মাঠে এখনো সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়নি: জামায়াত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তোড়জোড়ের মধ্যে ভোটের পরিবেশ নিয়ে নিজেদের অসন্তোষ নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে এল জামায়াতে ইসলামী। দলটির মতে, এখনো সবার জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হয়নি। তাই তা নিশ্চিতে ইসিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।
আজ সোমবার ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সাংবাদিকদের এ কথা জানান। বিদ্যমান অবস্থার কিছু তথ্য–প্রমাণ সুনির্দিষ্টভাবে ইসির সামনে তাঁরা তুলে ধরেছেন বলে জানান তিনি।
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলেছি। প্রশাসনে কর্মরত বড় বড় কর্মকর্তা এবং ইলেকশনের সঙ্গে রিলেটেড অফিসারদের নিরপেক্ষতা নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠেছে, সেটা আলোচনার বিষয় ছিল। এরপরে আমরা আলোচনায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার যে অভিযান সেটাকে আমরা খুব ইফেক্টিভ দেখছি না।’
অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে। তা ধরে ইসি সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই সঙ্গে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করা হবে বলেও গতকাল জানিয়েছে।
তার এক দিন পর ইসিতে গিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার জন্য জাতি অপেক্ষা করছে। নির্বাচনের ঘোষিত যে টাইমলাইন আসন্ন রমজানের পূর্বেই নির্বাচন করার যে প্রতিশ্রুতি, সে ক্ষেত্রে তফসিল ঘোষণার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ইসির কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে ইসির পক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয়েছে।
জামায়াত একই দিনে গণভোট এবং সংসদ নির্বাচনে আপত্তি জানিয়ে আসছে। দুই নির্বাচন আলাদাভাবে করতে আরও সাতটি ইসলামি দলকে নিয়ে তারা যুগপৎ আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছে।