একটি গোষ্ঠী অনলাইনে অপপ্রচার চালাচ্ছে: ভিপি প্রার্থী আবিদুল

কোনো অপরাধ করে থাকলে শিক্ষার্থীদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে প্রস্তুত আছেন বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি অভিযোগ করেন, একটি গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের প্রার্থীদের নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।
আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের সামনে সাংবাদিকদের আবিদুল এ কথা বলেন।
এ সময় এই প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক প্রার্থী আরিফুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক প্রার্থী মেহেদী হাসানসহ অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁরা বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচার চালান।
এ ছাড়া ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম শহীদুল্লাহ হল এবং এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ অমর একুশে হলে প্রচার চালান। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমাদের প্যানেলের আন্তর্জাতিক সম্পাদকের ফেসবুক আইডি হ্যাক করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদকের ফেসবুক আইডি হ্যাক করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, আমাদের প্রার্থীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে একটা গোষ্ঠী অনলাইনে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কোনো অপপ্রচারে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আবিদুল বলেন, ‘যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তারপর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা কোনো অপরাধ করলে শিক্ষার্থীদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোনো মিথ্যা ঘটনা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না।’
অনলাইনে অপপ্রচার চালাতে থাকলে নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে উল্লেখ করে আবিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা কোনো অভিযোগ দিতে চাই না, অভিযোগের দিকে যেতে চাই না। সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের পথে সম্মিলিতভাবে হাঁটতে চাই। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠিত হয়েছে, সেটি ফিরিয়ে আনতে চাই। আশা করি সেটির সূচনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই হবে। ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই যেন সবার প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করে, সেই প্রত্যাশা করছি। এভাবে অনলাইনে অপপ্রচার চলতে থাকলে নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে।’
ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী বলেন, কয়েক দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন আবাসিক হল, একাডেমিক ভবন ও ইনস্টিটিউট, যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছেন। ক্যাম্পাসে নির্বাচনের সুন্দর আমেজ বইছে। কিছু কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে, যেগুলো নিয়ে তাঁরা প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন।
ডাকসু নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমি আবার অনুরোধ করব, যেসব ফেসবুক পেজ বা অনলাইনে বিভিন্ন প্রার্থীদের সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এসব পেজ থেকে নানা ভুল তথ্য, অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে।’