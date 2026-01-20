পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ সফল হলে দেশের নাম ইতিহাসে লেখা হবে: সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতির ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের নাম বিশ্বের ইতিহাসে লেখা হবে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন সিইসি। পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে ভোটদান কার্যক্রম সম্পর্কে জানাতে এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন।
অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে লেখা হয়ে যাবে বাংলাদেশের নাম, কারণ অনেক দেশ এটা (পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ) করতে পারেনি তো। আমাদের আশপাশের দেশ এটা এভাবে সাকসেসফুল করতে পারেনি। আমরা প্রথম বছরে এটা করতে পেরেছি।’
প্রথম বছরে পোস্টাল ব্যালট আয়োজন করে বাংলাদেশ মোটামুটি সফল বলে মনে করেন সিইসি। তিনি দাবি করেন, পৃথিবীর যেসব দেশ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের আয়োজন করেছিল, তাঁদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের চেয়েও বেশি খারাপ।
নাসির উদ্দীন বলেন, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন কমিশন এমন এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কেউ সাহস করেনি। গণমাধ্যমের সহযোগিতা থাকায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন সহজভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে।
ব্রিফিংয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার কার্যক্রম এবং হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার বিষয়ে উপস্থাপনা করেন নির্বাচন কমিশনের আউট অব কান্ট্রি ভোটিং (ওসিভি) প্রকল্পের টিম লিডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালিম আহমেদ খান। তিনি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন থেকে শুরু করে ভোট দেওয়া, রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ব্যালট পৌঁছানো এবং ভোট গণনার পদ্ধতি তুলে ধরেন।
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যেসব ভোটার নিবন্ধন করেছেন, তাঁদের তথ্য নিরাপদ থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালিম আহমেদ খান। তবে অনেক ভোটার ভুল তথ্য দেওয়ায় এবং সঠিকভাবে নিবন্ধন না করায় তাঁদের আবেদন নির্বাচন কমিশন অনুমোদন করেনি বলে জানান তিনি।
সালিম আহমেদ খান আরও বলেন, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে একজনের ভোট অন্যজন দিতে পারবে না। কারণ, ভোট দেওয়ার সময় ভোটারদের কিউআর কোড স্ক্যান ও ফেস ভেরিফিকেশন করে ভোট দিতে হবে।
ব্রিফিংয়ে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি, বিভিন্ন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রার্থীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের প্রতিনিধিরা ভার্চ্যুয়ালি অংশ নেন।
এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মো. ইসমাঈল জবিউল্লাহ ব্যালট পেপারে দাঁড়িপাল্লার পরে ধানের শীষের অবস্থান নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান। বর্ণমালা অনুসারে দাঁড়িপাল্লার অবস্থান আরও নিচে হওয়ার কথা বলে মনে করেন তিনি।
ব্রিফিংয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থীর নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ জানান, কোনো প্রবাসী ভোটার যদি ভোট দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করেন, তাহলে তিনি শাস্তির আওতায় আসবেন।