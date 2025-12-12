নতুন করে ফ্যাসিজম বা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইলে যথাযথ জবাব পাবেন: শফিকুর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, কেউ যদি আবার বাংলাদেশে নতুন করে ফ্যাসিজম বা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চান, তাহলে খুব দেরি হবে না যথাযথ জবাব পেয়ে যাবেন। জনগণ সব ষড়যন্ত্র রুখে দেবে।
জামায়াতের আমির বলেন, কাউকে এ ধরনের নোংরামি করার সুযোগ দেওয়া হবে না। বাংলাদেশের মাটি কারও বাপ–দাদার জমিদারি নয়, এটা ১৮ কোটি মানুষের সম্পদ।
আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে ওসমান হাদিকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন শফিকুর রহমান। সেখানে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
জামায়াতের আমির বলেন, ‘এই হত্যাচেষ্টা যারা চালিয়েছে, গুলি যারা চালিয়েছে, তাদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। সরকারের কাছে এই আহ্বান জানাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোনো ধরনের ঢিলেমি বরদাশত করা হবে না। সরকার যেন এ ব্যাপারে তৎপর থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, সেটা আমরা দেখতে চাই।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘চিকিৎসক ও তাঁর (হাদির) ভাই–বোনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত, বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। যে কাপুরুষেরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, অবিলম্বে সেই কাপুরুষদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।’ এ সময় তিনি বলেন, ‘একটা মেসেজ ভেরি ক্লিয়ার (বার্তা সুস্পষ্ট)—এই জাতি কোনো গুলিকে পরোয়া করবে না, ইনশা আল্লাহ। আমরা কোনো গুলির তোয়াক্কাও করি না।’
জামায়াতের আমির আরও বলেন, ‘আমরা শরিফ ওসমান হাদির সুস্থতা কামনা করছি। সে যেন ফিরে এসে মুক্তির লড়াইয়ে আবার রাজপথে আমাদের সবার সঙ্গে শরিক হতে পারে, আল্লাহ তাআলার দরবারে সেই দোয়া করছি। তার অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল (সংকটাপন্ন)। সে এখন জীবন–মৃত্যুর মাঝখানে আছে।’
এর আগে দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে হাদিকে ‘লাইফ সাপোর্ট’ দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতালের পরিচালকের দপ্তর জানিয়েছে।