অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে আরেকটি নির্বাচন দিতে হবে: সাদা দল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। সংগঠনটি বলছে, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে।
আজ শুক্রবার সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুস সালাম ও অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।
৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে বড় জয় পায় ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’। এই প্যানেলের প্রার্থীরা ভিপি (সহসভাপতি), জিএস (সাধারণ সম্পাদক), এজিএসসহ (সহসাধারণ সম্পাদক) ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতেই জিতেছেন।
সাদা দলের বিবৃতিতে বলা হয়, একটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে ডাকসু নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের তথ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যবাহী সুনামকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।
সাদা দলের নেতারা দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয় বা বাইরে থেকে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে দ্রুততম সময়ে এর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। তদন্তে কারচুপি ও জালিয়াতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, যদি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ফ্যাসিবাদের আমলে অনুষ্ঠিত অবৈধ নির্বাচনের মতোই ২০২৫ সালের ডাকসু নির্বাচন শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার হরণের একটি প্রহসনমূলক ও কলঙ্কিত নির্বাচন হিসেবে ইতিহাসে স্থান পাবে।
সাদা দল আরও বলেছে, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। তা না হলে এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে।