আইন নিজের হাতে না তুলে পুলিশের সহায়তা নিতে ডিএমপি কমিশনারের অনুরোধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
ডিএমপি কমিশনার বলেছেন, ‘আগামীকাল ডাকসু নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, নিরাপত্তার ভেতরে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে কোনো দুর্ঘটনা হবে না, ইনশা আল্লাহ। আমি সকলকে এই ব্যাপারে আশ্বস্ত করছি।’ এ সময় তিনি নিরাপত্তাজনিত যেকোনো সংকটে আইন নিজের হাতে না তুলে পুলিশের সহায়তা নেওয়ার অনুরোধ জানান।
ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আজ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) স্থাপিত ডিএমপির অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণকক্ষের বাইরে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মো. সাজ্জাত আলী এসব তথ্য জানান। এই নির্বাচন উপলক্ষে ডিএমপির নেওয়া নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রসঙ্গে জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশের জন্য আটটি চেকপোস্ট স্থাপন করা হবে। ভোটকেন্দ্রভিত্তিক নিরাপত্তার পাশাপাশি পুলিশের পদাতিক ও ভ্রাম্যমাণ টহল টিম নিয়োজিত থাকবে। সাদাপোশাকে ডিবি সদস্য মোতায়েন থাকবে এবং সিটিটিসির বিশেষায়িত ইউনিটগুলো প্রস্তুত থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপি কমিশনার আরও জানান, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ছাড়া আজ রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় সব প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ থাকবে।
ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার (সিসিটিভি) মাধ্যমে নজরদারির পাশাপাশি র্যাব, বিজিবি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অন্য সদস্যরাও নিরাপত্তাকাজে নিয়োজিত থাকবেন।
ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ডিএমপির ১ হাজার ৭৪১ জন সদস্য মোতায়েন রয়েছে এবং আগামীকাল এ সংখ্যা থাকবে ২ হাজার ৯৬ জন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, তাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বহাল থাকবে। প্রয়োজনে এ সময় আরও বাড়ানো হবে।
যান চলাচলে বিকল্প পথ
ঢাকা মহানগর পুলিশের গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাহবাগ ক্রসিং, হাইকোর্ট ক্রসিং, নীলক্ষেত, শহীদুল্লাহ হল এবং পলাশী ক্রসিংয়ে বিকল্প পথ রাখা হয়েছে। এসব ক্রসিংয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, জানিয়ে বিকল্প পথ ব্যবহারে নগরবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।