শাহবাগে এনসিপির গণবিক্ষোভ সমাবেশ শুরু

রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ডাকা গণবিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হয়েছে। এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখার ব্যানারে আয়োজিত এই সমাবেশে দলটির বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী যোগ দিয়েছেন। শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এনসিপির এই গণবিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে৷
আজ শুক্রবার বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর বাজানো হয় জাতীয় সংগীত।
‘দেশব্যাপী সরকার প্রযোজিত খুন, লুটতরাজ, অরাজকতা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপণ্যের লাগমহীন মূল্যবৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের প্রতিবাদে’ আজ গণবিক্ষোভ সমাবেশ করছে এনসিপি। জাদুঘরের সামনে স্থাপিত মঞ্চে ব্যানারের দুই পাশে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে এনসিপির দুই প্রার্থীর বড় ছবি টাঙানো হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটিতে দলীয় প্রার্থী হিসেবে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও দক্ষিণ সিটিতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নাম আগেই ঘোষণা করেছে দলটি।
আজ বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এনসিপির জ্যেষ্ঠ নেতারা শাহবাগের সমাবেশে আসতে শুরু করেন। দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদু্ল্লাহ আল আমিন, সারোয়ার তুষার ও মনিরা শারমিনসহ নেতারা প্রথমে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হন। পরে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা সমাবেশস্থলে আসতে থাকেন। এ সময় সমাবেশের মঞ্চ থেকে নানা স্লোগান ও নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছিল৷
বিকেল পৌনে ৪টার পর বাংলামোটর থেকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে ঢাকা দক্ষিণ এনসিপির একটি বড় মিছিল সমাবেশস্থলে প্রবেশ করে। বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়েছে। এর দুই মিনিট পর আসিফ মাহমুদের নেতৃত্বে বাংলামোটর থেকে ঢাকা মহানগর উত্তর এনসিপির বড় মিছিল সমাবেশে যোগ দেয়। এনসিপির এই গণবিক্ষোভ শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা ৩টায়।
বেলা ৩টার আগে থেকেই বাংলামোটরে এনসিপি কার্যালয়ের নিচে ও শাহবাগে দলটির নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে শুরু করেন। নেতা-কর্মীদের অনেকেই বাসে করে এসেছেন। বাংলামোটর-সংলগ্ন নেভিগলি এলাকায় এনসিপি নেতাদের বহনকারী বেশ কয়েকটি বাস দেখা গেছে।