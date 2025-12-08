খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আট দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে নেতারা
রাজনীতি

‘ওয়ান বক্স পলিসিতে’ সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচন করবে জামায়াতসহ ৮ দল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি দল আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ‘ওয়ান বক্স পলিসিতে’ আসন সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ সমঝোতার ভিত্তিতে জোটের পক্ষ থেকে এক আসনে একজন প্রার্থী দেওয়া হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার প্রার্থী বাছাইয়ের কার্যক্রম শুরু হবে।

আজ সোমবার রাজধানীর পুরানা পল্টনে খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আট দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠক শেষে খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বলেন, এক আসনে আট দলের মনোনীত একজন প্রার্থী থাকবেন। তাঁরা হবেন দেশপ্রেমী এবং ইসলামী ঐক্যের প্রার্থী। আগামীকাল থেকেই প্রার্থী বাছাই ও চূড়ান্ত করার কাজ শুরু হবে। একই দিনে অনুষ্ঠিত গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের বিজয় নিশ্চিত করতে প্রচার কর্মসূচি চলমান থাকবে।

খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আরও বলেন, আজকের বৈঠকে পাঁচ দফা দাবিতে চলমান আন্দোলনের বিষয়ে পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আন্দোলন এখনো চলছে এবং পাঁচ দফা দাবির বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। যদিও গণভোট আগে বাস্তবায়নের দাবি ছিল। কিন্তু একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বৃহত্তর স্বার্থে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লিয়োজোঁ কমিটির সমন্বয়ক হামিদুর রহমান আজাদ বলেন, জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচনসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে ‘ওয়ান বক্স পলিসি’ বা সমঝোতার ভিত্তিতে এক আসনে এক প্রার্থী দেওয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবেন এবং ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই জোটের অন্য দলগুলো হলো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), নেজামে ইসলাম পার্টি, ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

