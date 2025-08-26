(বাঁ থেকে) ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল ও ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমির সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মেঘমল্লার বসু
(বাঁ থেকে) ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল ও ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমির সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মেঘমল্লার বসু
রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচন

ভোটের বিষয়টি যদি ‘স্ক্যাম’ হয়, নির্বাচনে না–ও থাকতে পারি: মেঘমল্লার বসু

প্রতিবেদকঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনেকগুলো বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেল। এ প্যানেলের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু বলেন, ভোটের বিষয়টি যদি ‘স্ক্যাম’ মনে হয়, তাহলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন তাঁরা।

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণায় প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ কিছু বিষয়ে প্যানেলের অবস্থান জানাতে আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মেঘমল্লার বসু এ কথাগুলো বলেন।

এই জিএস প্রার্থী বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গেই আছি এবং আমাদের যে প্রচারণা, তা পূর্ণভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি, এখানে পুরো ভোটের বিষয়টি একটি স্ক্যাম (জালজালিয়াতি) এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ন্যূনতম মেরুদণ্ড নেই, সে ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচনে না–ও থাকতে পারি।’

ডাকসুর আচরণবিধিকে কৌতুক মন্তব্য করে মেঘমল্লার বসু বলেন, ‘আমরা ছাড়া এখন পর্যন্ত কোনো প্যানেল ডাকসুর আচরণবিধি মেনে চলেনি। আমরা দেখতে পেয়েছি, অনেক প্রার্থী রিডিংরুম (পাঠকক্ষ) পর্যন্ত চলে গেছেন। অনেকে দোয়া চাওয়ার কথা বলে পূর্ণরূপে প্রচারণা চালিয়েছেন। এই আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে বারবার বলা হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।’

প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী বলেন, ‘গত সাত দিনে কী পরিমাণ খাওয়াদাওয়া হয়েছে, তা আপনারা একটু খেয়াল করবেন। খাওয়ানোর পর প্রার্থী নিজে টাকা দেন না, তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য একজন টাকা দেন। এভাবে প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের একধরনের ঘুষের মাধ্যমে ভোট টানার চেষ্টা হচ্ছে।’

মেঘমল্লার বসু আরও বলেন, এমন একটি সময়ে নির্বাচন ঠিক করা হয়েছে, যখন অধিকাংশ বিভাগে পরীক্ষা চলছে। যে কারণে শিক্ষার্থীরা ডাকসু নির্বাচনে মনোযোগ দিতে পারছেন না। শিক্ষার্থীদের কাছে প্রার্থীরা তাঁদের ইশতেহার নিয়ে গেলে সেটা শোনার মতো সময় তাঁদের থাকে না।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের অন্য প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন