শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসির কাছে আবারও এনসিপির আবেদন

শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলাকে নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অনুকূলে এই তিন প্রতীকের যেকোনো একটি বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে দলটি।
এনসিপির শাপলা প্রতীক পাওয়ার সুযোগ নেই—নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের এই বক্তব্যের এক দিন পর আজ বুধবার ই–মেইলের মাধ্যমে তাঁর কাছে এক আবেদনে দলটির পক্ষ থেকে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা প্রতীক চাওয়া হয়েছে।
শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা প্রতীক চেয়ে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইসির কাছে আবেদন করল এনসিপি। গত ২২ জুন ইসিতে নিবন্ধনের আবেদন জমা দেয় এনসিপি। তখন তারা দলীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা, কলম ও মোবাইল প্রতীক চেয়েছিল। কিন্তু ৩ আগস্ট ইসি সচিব বরাবর আরেক আবেদনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম পছন্দের প্রতীকে সংশোধনী এনে শাপলা, সাদা শাপলা ও লাল শাপলা চান।
আজ এনসিপির পক্ষ থেকে ইসি সচিবের ই–মেইলে পাঠানো আবেদনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়েছে, ‘শাপলাকে প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করার ক্ষেত্রে ইসির সিদ্ধান্ত কোনো আইনি ভিত্তি দ্বারা গঠিত নয়, বরং এনসিপির প্রতি বিরূপ মনোভাব ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। ইসির এমন একরোখা কার্যকলাপে তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন ও সব দলের ক্ষেত্রে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) তৈরির ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।...উল্লেখ্য, এনসিপিকে যেন শাপলা প্রতীক বরাদ্দ না দেওয়া হয়, এ বিষয়ে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের তৎপরতা জনপরিসরে দৃশ্যমান এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত রয়েছে।’
আবেদনে নাহিদ ইসলাম বলেন, তাঁদের আশা, ইসি ২০০৮ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে এনসিপির অনুকূলে শাপলা, সাদা শাপলা ও লাল শাপলা থেকে যেকোনো একটি প্রতীক বরাদ্দ করবে। এ ক্ষেত্রে ইসি নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আগের স্বেচ্ছাচারী ও একরোখা মনোভাব পরিত্যাগ করে এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে, যাতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন ও সব দলের ক্ষেত্রে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ জনমনে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।
এদিকে ইসি সচিবের গতকালের বক্তব্যের পর এক ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ প্রকাশ করে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘যেহেতু কোনো আইনগত বাধা নেই, তাই এনসিপির মার্কা শাপলাই হতে হবে। অন্য কোনো অপশন নাই। না হলে নির্বাচন কীভাবে হয়, আর কে কীভাবে ক্ষমতায় গিয়ে মধু খাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সেটা আমরাও দেখে নেব।’