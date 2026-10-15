প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস মালয়েশিয়ায় চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন।
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির এই সদস্য গতকাল বুধবার রাতে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। মির্জা আব্বাসের সহকারী একান্ত সচিব মিজানুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।
মিজানুর রহমান বলেন, মির্জা আব্বাস চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী আফরোজা আব্বাস ও ছেলে মির্জা ইয়াসির আব্বাস ছিলেন। মির্জা আব্বাস এখন অনেকটাই সুস্থ।
দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় চিকিৎসা শেষে গত ২ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরেছিলেন মির্জা আব্বাস। গত ১৬ সেপ্টেম্বর পরবর্তী চিকিৎসার (ফলোআপ) জন্য তিনি আবার মালয়েশিয়া যান। দেশটির প্রিন্স কোর্ট মেডিক্যাল সেন্টারে তাঁর চিকিৎসা চলে।
গত ১১ মার্চ ইফতারের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন মির্জা আব্বাস। পরে তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর মির্জা আব্বাসকে গত ১৫ মার্চ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়।
সিঙ্গাপুরে মির্জা আব্বাসের দেড় মাস চিকিৎসা চলে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে মালয়েশিয়ায় প্রিন্স কোর্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।