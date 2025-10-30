রাজনীতি

বিএনপির জন্ম হয়েছে ‘হ্যাঁ’ ভোটে, ‘না’ ভোট দিলে তাদের মৃত্যু হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

‘রাজনীতির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পথরেখা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ডিআরইউয়ে  
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিএনপির আর ‘না’ বলার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেছেন, বিএনপির জন্ম হয়েছিল ‘হ্যাঁ’ ভোটের মধ্য দিয়ে। এবার যদি তারা ‘না’ ভোটে অনড় থাকে তাহলে দলটির মৃত্যু হবে ‘না’ ভোটের মধ্য দিয়ে। তবে বিএনপি একটি বড় দল। তারা যেন ‘না’ ভোটের মধ্য দিয়ে নিজেদের কবর রচনা না করে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ‘রাজনীতির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পথরেখা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করে নাগরিক ঐক্য।

সভায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, বিএনপির ‘না’ বলার আর কোনো পথ নেই। কারণ, তারা ইতিমধ্যে ‘হ্যাঁ’ বলে দিয়েছে। তারা ‘বিবাহে রাজি হয়েছে, কাবিননামায় সইও’ করেছে। এখন তাদের ‘না’ বলার কোনো সুযোগ নেই। তাদের এটা আগেই ভেবেচিন্তে করা উচিত ছিল।

বিএনপি ঐকমত্য কমিশনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফেরত আনার পাঁয়তারা করছিল বলে অভিযোগ করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, জনগণ সেটি ঠেকিয়ে দিয়েছে। তাদের ওপর নতুন করে জাতীয় পার্টি ভর করেছে। এই জাতীয় পার্টিকেও জনগণ ছাড় দেবে না। বিএনপি যেন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে সংসদে নেওয়ার কল্পনা কখনো না করে।

এনসিপির এই নেতা বলেন, গণভোট কি আগে হবে, নাকি পরে হবে, এটা জামায়াতে ইসলামী এবং বিএনপির মধ্যে একটা কুতর্ক। এই কুতর্কের মধ্যে এনসিপি জড়াবে না। দুই দলেরই উচিত এসব বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, উচ্চকক্ষের পিআর নিম্নকক্ষে এনে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে জামায়াত। তবে গণভোট প্রশ্নে জামায়াত হয়তো পরবর্তী সময়ে বিএনপির সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

সরকার ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন দিতে না পারলে দেশ যদি গৃহযুদ্ধের দিকে যায়, এর দায়ভার প্রধান উপদেষ্টাকে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ।

