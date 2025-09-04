ভোট সুষ্ঠু করতে শিক্ষকদের নিয়ে হচ্ছে স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষক প্যানেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে শিক্ষকদের নিয়ে স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষক প্যানেল তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এই নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক জসীম উদ্দিন এ তথ্য জানান। এ সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আচরণবিধি-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রধান অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, রিটার্নিং কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, ‘ভোটারদের আগ্রহী করতে প্রথমবারের মতো আমাদের বিভিন্ন বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যানদের চিঠি দিয়েছি। ডাকসু নির্বাচনে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হয়, সেই লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করবেন। কারণ, এবার অধিকাংশই নতুন ভোটার। তাদের ভোটদানে উৎসাহ দিতে আমরা কাজ করছি।’
সাইবার বুলিং করলেই কঠোর ব্যবস্থা
সাইবার বুলিং হলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করে আচরণবিধি-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রধান অধ্যাপক গোলাম রব্বানী বলেন, ‘সাইবার বুলিং এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যেসব (ফেসবুক) পেজ থেকে বুলিং হচ্ছে, সেগুলো বন্ধ করার। যোগাযোগ করলে একবার বন্ধ করছে, আবার চালু করে অপপ্রচার চালাচ্ছে; যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে শক্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি। এত দিন আমরা সতর্ক করেছি। এখন থেকে অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই।’
অধ্যাপক গোলাম রব্বানী বলেন, ‘যেসব পেজের অ্যাডমিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আছেন, তাঁদের আমরা সহজেই খুঁজে বের করতে পারব। আর যাঁরা শিক্ষার্থী নন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করব। প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। যদি কেউ প্রার্থী থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এটি কোনোভাবেই চলতে দেওয়া হবে না।’