তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতসহ তিন দেশ ও ইইউর কূটনীতিকদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন নির্বাচন, গণতন্ত্র ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতসহ তিন দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কূটনীতিকেরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
আজ শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে পর্যায়ক্রমে পৃথক এসব সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়, বেলা তিনটার দিকে প্রথমে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইইউর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভারস আইজাবস।
এরপর বিকেল পাঁচটার দিকে বিএনপির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। সন্ধ্যা ছয়টায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন। পরে সন্ধ্যা সাতটায় মিসরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এসব বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহদী আমিন এবং বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী উপস্থিত ছিলেন। কূটনীতিকদের স্বাগত জানান দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হক।
দলীয় সূত্র জানায়, এসব বৈঠকে পারস্পরিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, বাণিজ্য ও জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পায়। দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে মতবিনিময় হয়।
বৈঠক শেষে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির গুলশান কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, আগামী দিনে বিএনপি সরকার গঠন করলে কী ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে, দেশের মানুষকে নিয়ে কীভাবে কাজ করবে এবং আন্তর্জাতিক নীতি কী ধরনের হবে, সেসব বিষয় নিয়ে আলাপ–আলোচনা হয়েছে।
হুমায়ুন কবির আরও জানান, প্রণয় ভার্মা দায়িত্ব নেওয়ার পর গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে এটিই তাঁর প্রথম আসা। এ সময় কূটনীতিকেরা বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে পৃথক শোকবার্তা দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।