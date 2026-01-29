জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পূর্বঘোষিত নারী সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৩১ জানুয়ারি এই সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে জামায়াত।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৩১ জানুয়ারি রাজধানীর ‘মহিলা সমাবেশ’ অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে।
এর আগে গত মঙ্গলবার জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো মহিলা সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল জামায়াত। দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এই ঘোষণা দেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের নারী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের ওপর হামলা, নির্যাতন, হেনস্তা ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে দাবি করে প্রতিবাদে এ সমাবেশ করার কথা বলা হয়।