ময়মনসিংহে নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। নগরের রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বর। ২৫ জানুয়ারি
রাজনীতি

জামায়াত প্রতিজ্ঞা থেকে সরে যাওয়ায় ইসলামের স্বার্থে একক পথচলা: চরমোনাই পীর

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলের সঙ্গে ঐক্যের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘অনেক আশা নিয়ে ইসলামপন্থার পক্ষে ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা গেল জামায়াত ইসলাম নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন করা প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসছে। তখন ইসলামের স্বার্থে আমাদের একক পথচলার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।’

আজ রোববার ময়মনসিংহ-৪ ও ময়মনসিংহ-৬ সংসদীয় আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীদের সমর্থনে যথাক্রমে ময়মনসিংহ শহরের কৃষ্ণচূড়া চত্বর ও ফুলবাড়িয়ায় নির্বাচনী জনসভা করেন চরমোনাই পীর। সেখানে এককভাবে নির্বাচন করা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে ইসলামী আন্দোলন একা নয়। দেশের সর্বস্তরের জনতা ও উলামায়ে কেরাম আমাদের সঙ্গে আছেন।’

জনসভায় ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেন, অতীতে বিএনপি ও জামায়াত সরকার পরিচালনা করেছে। কিন্তু তাদের মাধ্যমে মানুষের চাওয়া-পাওয়া পূরণ হয়নি; বরং দুর্নীতিতে দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জনগণ যদি ইসলামী আন্দোলনকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়, তাহলে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে জনপ্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

চরমোনাই পীর বলেন, বিগত ৫৪ বছরে অনেক উন্নয়নের কথা জাতি শুনেছে। কিন্তু সেসব উন্নয়নের পেছনে ছিল দুর্নীতির মচ্ছব। খুন-গুম ও টাকা পাচার দিনকে দিন দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। তাই দেশের কাঠামোগত উন্নয়ন ও নীতি উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শুধু নেতা নয়, নীতির পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নুরুল করীম আকরাম, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হোসাইন আহমদ প্রমুখ ময়মনসিংহে চরমোনাই পীরের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

