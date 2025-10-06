গণ–অভ্যুত্থানে হত্যার মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য মোজাম্মেল কারাগারে

রাজধানীর আদাবর থানায় দায়ের করা পোশাককর্মী রুবেল হত্যা মামলায় শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা আজ সোমবার এ আদেশ দেন।
এর আগে বি এম মোজাম্মেল হককে আদালতে হাজির করে রুবেল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করে আদাবর থানা-পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত মোজাম্মেল হককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বলা হয়, বি এম মোজাম্মেল হক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। গত বছর ৫ আগস্ট আদাবর থানা এলাকায় সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। ওই দিন রুবেলকে হত্যা করা হয়। এ হত্যায় মোজাম্মেল হক জড়িত ছিলেন। গতকাল রোববার ঢাকার নিকেতন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোজাম্মেলের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে।