সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে দুর্গোৎসব: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, ‘দুর্গোৎসব এখন শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; বরং সর্বজনীন উৎসব। এটি সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়াতে সাহায্য করে।’
গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর বনানী পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা ও আগত দর্শনার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এ কথাগুলো বলেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘দুর্গোৎসবের মূল বার্তা হলো অশুভের বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে এবং সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে।’
এদিকে দুর্গাপূজা এখন সব ধর্মের মানুষের মধ্যে আনন্দ ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে বলে মন্তব্য করেন জাতীয় পার্টির একাংশের মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি দুর্গোৎসবের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের অনুসারীদের সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে বনানী পূজা কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাস বক্তব্য দেন।
শুভেচ্ছা বিনিময়কালে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির একাংশের নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু, কো–চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, লিয়াকত হোসেন, জহিরুল ইসলাম, প্রেসিডিয়াম সদস্য মাসরুর মাওলা, জসিম উদ্দিন, আরিফ খান প্রমুখ।