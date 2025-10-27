বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারিতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশা চীনা রাষ্ট্রদূতের

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় চীন সব সময় পাশে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ সোমবার বিকেলে ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূতের সরকারি বাসভবনে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।
বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, আসন্ন নির্বাচন, চীন–বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এবি পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসরীন সুলতানা এবং দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন।
মজিবুর রহমান বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে ঐকমত্য কমিশনে বিস্তারিত আলোচনা শেষ হয়েছে এবং এখন সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে। গণভোট ও নির্বাচন বিষয়ে শিগগিরই ইতিবাচক অগ্রগতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ছাড়া দেশের স্থিতিশীলতা ব্যাহত হতে পারে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তিনি ফেব্রুয়ারিতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের আশা প্রকাশ করেন। বৈঠকে দূতাবাসের রাজনৈতিক পরিচালক ঝাং জিং ও কর্মকর্তা লিউ হংরু উপস্থিত ছিলেন।