আবু বাকের মজুমদার ও তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী (ডানে)
আবু বাকের মজুমদার ও তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী (ডানে)
রাজনীতি

জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতৃত্বে বাকের-মুদ্দাসসির, ঢাবি শাখায় হাসিব-রাইয়ান

প্রতিবেদকঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির প্রথম কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আবু বাকের মজুমদার আর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী। সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন আবু তৌহিদ মো. সিয়াম।

আর জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন হাসিব আল ইসলাম ও রাইয়ান ফেরদৌস। সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন জহির রায়হান রিপন।

হাসিব আল ইসলাম ও রাইয়ান ফেরদৌস (ডানে)

আজ শনিবার দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা প্রাঙ্গণে জাতীয় ছাত্রশক্তি কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় ছাত্রশক্তির সাংগঠনিক সম্পাদক (দক্ষিণাঞ্চল) মহির আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন সরকার।

এ অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও সংসদ সদস্য আখতার হোসেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক সারজিস আলমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

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