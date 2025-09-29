জাতীয় পার্টির রওশনপন্থী অংশের মহাসচিব মামুনুর রশিদ ৬ দিনের রিমান্ডে

জাতীয় পার্টির রওশনপন্থী অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদকে ছয় দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন (সিএমএম) ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এ আদেশ দেন।
রাজধানীর রমনা থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় মামুনুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত কাজী মামুনুর রশিদকে ছয় দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।
রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বলা হয়, বিশেষ একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট দাবি করা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন এনায়েত করিম চৌধুরীর মুঠোফোনের তথ্য পর্যালোচনা করে তাঁর সঙ্গে মামুনুর রশিদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে এনায়েত করিম চৌধুরী প্রাডো গাড়িতে করে মিন্টো রোড এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। গাড়ি থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করার বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে তাঁকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
সংশ্লিষ্ট একজন পুলিশ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এনায়েত করিম বলেন, বর্তমান সরকার পরিবর্তন করে নতুন জাতীয় সরকার গঠনে কাজ করতে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। তাঁর দাবি, তিনি বিশেষ একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট।