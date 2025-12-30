অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে খালেদা জিয়া জাতির অভিভাবক ছিলেন: নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ যেই সংকটকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ‘চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, এই সময়ে বেগম খালেদা জিয়া জাতির অভিভাবক হিসেবে ছিলেন। এই ক্রান্তিকালে ওনার উপস্থিতি অনেক প্রয়োজন ছিল।’
আজ মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। এর আগে গুলশান কার্যালয়ে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে, সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত ওনার আপসহীন মনোভাব, দৃঢ়তা দেশের মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে।’
বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় খালেদা জিয়া অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন উল্লেখ করে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত করতে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে লড়াই চব্বিশের প্রজন্ম আবারও শুরু করেছে, সেই লড়াইয়ে তিনি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।
এ সময় খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার লড়াইকে ধারণ করে আমরা বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করব, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। এটাই আমাদের আজকের প্রত্যাশা।’
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।