নির্বাচনী প্রচারে ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি জোটের মনোনীত প্রার্থী সাইফুল হক। শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
রাজনীতি

নির্বাচিত হলে মহাখালী থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব: সাইফুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি জোটের মনোনীত প্রার্থী সাইফুল হক বলেছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হলে তিনি রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত যত ধরনের চাঁদাবাজ আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন।

আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের সময় সাইফুল হক এ কথা বলেন। তিনি বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

ছোট-বড় সব ব্যবসায়ী চাঁদাবাজদের অত্যাচারে নাজেহাল উল্লেখ করে এই প্রার্থী বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে এই চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে একটি গণরায়; সন্ত্রাস, জুলুম এবং মাদকের বিরুদ্ধে একটি গণ রায়।

সাইফুল হক মনে করেন, ঢাকা-১২ আসনে প্রধান সমস্যা হলো দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, দখলদারত্ব এবং মাদক। তিনি এসব সমস্যা সমাধানে এই আসনের ভোটারদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সাইফুল হক অভিযোগ করেন, গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও গত দেড় বছরে অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের ভোগান্তি লাঘবে তেমন কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি। সুশাসন দিতে পারেনি। তিনি বলেন, দেশে একটি নৈরাজ্য চলছে। এই নৈরাজ্যের সুযোগ নিচ্ছে মাফিয়া, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ এবং দুর্বৃত্তরা।

বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোদাল মার্কার নির্বাচনী ক্যাম্প দখলের চেষ্টা, ভাঙচুর, ব্যানার–ফেস্টুন ফেলে দেওয়া এবং ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন বলে সাইফুল হক অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুরোপুরি পেশাদার আচরণ করছে না। নির্বাচন কমিশনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে মাঠপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান তিনি।

