আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিতে সরকারে আসতে পারলে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চাঁদাবাজি শতভাগ বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা-১৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড–সংলগ্ন আল্লাহ করিম মসজিদের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এ সময় স্ত্রী রাশনা ইমাম ও স্থানীয় বিএনপির নেতা–কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
পরে মসজিদের সামনে থেকে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করেন ববি হাজ্জাজ। শোভাযাত্রাটি মোহাম্মদপুর থেকে শুরু হয়ে রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জুলাইয়ের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।
চাঁদাবাজি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘আগামী সংসদ নির্বাচনে জিতে সরকার পরিচালনায় আসতে পারলে মাদক ব্যবসায় জিরো টলারেন্স নিয়ে আসব। কোনো ধরনের মাদক ব্যবসা মোহাম্মদপুরে হতে দেব না। রাস্তা বন্ধ করে চাঁদাবাজি, ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদাবাজি বন্ধ করে দেব। কারণ, চাঁদাবাজি হয় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চাঁদাবাজি ১০০ শতাংশ বন্ধ করে দেব।’
ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে খুব কম সন্ত্রাস হয়। আমি যদি জয়ী হতে পারি, তাহলে কোনো ধরনের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস এখানে হবে না।’
দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সংঘাত হচ্ছে। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় সংঘাতের শঙ্কা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘প্রচারের আর ১২ দিন সময় আছে, এখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ঢাকা-১৩ আসনে যদি কেউ অন্যায় করতে চান, ১২ ফেব্রুয়ারি যদি কেউ ভোট কেন্দ্র দখল করতে চান, তাহলে আমরা চুপচাপ বসে থাকব না। আমরা প্রথমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিকে দৃষ্টি রাখব। তারা যদি দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণের ভোট কাউকে কারচুপি করে নিয়ে যেতে দেব না।’
তাঁর বিরুদ্ধে ১১–দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী মামুনুল হকের তোলা আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, তিনি মুখ খুললেই মিথ্যার ফুলঝুরি বের হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।
মামুনুল হক অপপ্রচারের রাজনীতি করছেন দাবি করে ববি হাজ্জাজ বলেন, মামুনুল হক তো কখনো রাজনীতি করেননি, রাজনীতি করেছে জামায়াত। আর জামায়াত করেছে অপপ্রচারের রাজনীতি। আগে ইন্টারনেটে অপপ্রচার করত, এখন তারা মাঠে অপপ্রচার করছে। আর মামুনুল হক যেহেতু জামায়াতের সঙ্গে আছেন, তাই তিনিও অপপ্রচারের রাজনীতি করছেন।
ঢাকা-১৩ আসন মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরেবাংলা নগর (আংশিক) নিয়ে গঠিত। ববি হাজ্জাজ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ছিলেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে নিজ দল ছেড়ে গত ২৪ ডিসেম্বর তিনি বিএনপিতে যোগ দেন।