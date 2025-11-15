সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি যা-ই থাকুক, বিএনপির চিন্তায় এখন শুধুই জাতীয় নির্বাচন

জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি যা-ই থাকুক না কেন, সেগুলো বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বিএনপি পূর্ণোদ্যমে জাতীয় নির্বাচনের দিকেই এগোচ্ছে। দলটির নীতিনির্ধারণী নেতারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তে কিছু বিষয়ে জোরালো মতপার্থক্য থাকলেও গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে আয়োজনের ঘোষণায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন। এতে তাঁদের মুখ্য চাওয়াটি পূরণ হয়েছে। বাকি মতপার্থক্যের বিষয়গুলো নিয়ে বিএনপি এই মুহূর্তে খুব চিন্তিত নয়।
এ বিষয়ে দলটির একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে যে ধারণা পাওয়া গেছে, সেটি হচ্ছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ নির্ধারিত হবে গণভোটে বা জনগণের অভিপ্রায়ে। সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের বিষয়গুলোতে বিএনপি গণভোটের রায়ের অপেক্ষায় থাকবে। তবে গণভোটে তাদের কৌশল ‘হ্যাঁ’ হবে নাকি ‘না’ হবে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। এই মুহূর্তে বিএনপির চিন্তা শুধুই জাতীয় নির্বাচন।
তবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়ে দলটি মানদণ্ড হিসেবে নিয়েছে ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাক্ষরিত জুলাই সনদকে। এর বাইরে বিএনপির নীতিনির্ধারণী নেতারা অন্য কিছু ভাবছেন না। বিষয়টি গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত দলের নীতিনির্ধারণী পর্ষদ জাতীয় স্থায়ী কমিটির সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তেও প্রকাশ পেয়েছে।
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হোক—সেটা আমরা চাই, সমগ্র জাতি চায়। আমরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাই, স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য জাতিও উন্মুখ হয়ে আছে।সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি
সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুই অনুচ্ছেদের যে বক্তব্যটি পড়েন, তার শেষ অংশটি ছিল এমন—গত ১৭ অক্টোবর ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদের ওপর জনগণের সম্মতি গ্রহণের জন্য গণভোট অনুষ্ঠান এবং শিগগিরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি স্থায়ী কমিটি আহ্বান জানাচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এর বার্তা হচ্ছে, সংসদ নির্বাচনের দিনে যে গণভোট হবে, সেটি হবে স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর। আর বিএনপির স্থায়ী কমিটি প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে দুটি বিষয়ে। তা হচ্ছে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা পুনর্ব্যক্ত করা এবং সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণার জন্য। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠান বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থান দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
জাতীয় নির্বাচনের দিনে গণভোট নাকি আগে—এই প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিরোধ সাম্প্রতিক সময়ে বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। গণভোট আগে হোক, সেটা বিএনপি কোনোভাবেই চায়নি।
এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, একটি বড় দল একসঙ্গে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন চেয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু, জাকসু, চাকসু, রাকসু) শিক্ষার্থীদের মত ওই দলটির বিপক্ষে গেছে। তারা জানে, আগে যদি গণভোট হয় তাহলে গণভোটেও ৮০ শতাংশ তাদের চিন্তাচেতনার বিপরীতেই যাবে, যা নির্বাচনের আগে তাদের বিরুদ্ধে রেফারেন্ডাম (গণভোট) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ ধর্মভিত্তিক আটটি দল আগে গণভোটের দাবিতে কর্মসূচি পালন করে আসছে। এর মধ্যেই সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, একই দিনে গণভোট ও সংসদ নির্বাচন হবে। এতে আন্দোলনরত দলগুলো হতাশ এবং সরকারের ওপর বিরক্ত।
আটটি দলের নেতারা মনে করছেন, সরকার বিএনপির চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে ঝুঁকিতে ফেলা হয়েছে। এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলন করে দলগুলোর নেতারা আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে বিএনপি ও জামায়াতের অবস্থান স্পষ্টত ভিন্ন।
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি), ন্যায়পাল নিয়োগ, সিএজি ও দুদকে নিয়োগপদ্ধতি সংবিধানে যুক্ত করার প্রস্তাবে জামায়াত একমত থাকলেও বিএনপি চেয়েছিল এসব নিয়োগ আইন করে নির্ধারণ করা হোক।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপির আপত্তি নেই। তবে এর গঠনপদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত আছে। জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে বিএনপি চেয়েছে নিম্নকক্ষের আসনের অনুপাতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্ব এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। বিপরীতে জামায়াত ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিভিত্তিক (পিআর) উচ্চকক্ষ গঠনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে।
এই ভিন্নমতের মধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি দিয়েছে। সনদে মোট ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব আছে। এর মধ্যে ৪৮টি সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়ে গণভোট হবে। প্রস্তাবগুলোকে চারটি বিষয়ে ভাগ করে একটি প্রশ্নে হবে গণভোট।
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। এই প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদ তার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবে।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গণভোটের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন হয়ে যাবে না, সংবিধানও সংশোধন হয়ে যাবে না। তার জন্য অবশ্যই একটি নির্বাচিত সংসদ গঠিত হতে হবে। সে জন্য নির্বাচন হতে হবে।
এ বিষয়গুলোর সবটাতে একমত নয় বিএনপি। তার ইঙ্গিত দিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব কোনোভাবে ক্ষুণ্ন হোক, তা আমরা চাই না। সে জন্য কোনো আরোপিত আইন দিয়ে, আদেশ দিয়ে, কোনো জবরদস্তিমূলক প্রস্তাব দিয়ে জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্বের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করতে দিতে চাই না। স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের বাইরে জবরদস্তিমূলক কোনো প্রস্তাব যদি দেওয়া হয়, সেটা জনগণ বিবেচনা করবে গণভোটের মাধ্যমে।’
বিএনপির সূত্রগুলো বলছে, ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর বিএনপি নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে যে সংকট ও অস্থিরতা ছিল, সেটিরও নিষ্পত্তি হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায়। এখন দলটি পূর্ণোদ্যমে নির্বাচনের পথে।
এ বিষয়ে বিএনপির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হোক—সেটা আমরা চাই, সমগ্র জাতি চায়। আমরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাই, স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য জাতিও উন্মুখ হয়ে আছে।’