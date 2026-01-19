প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক চলছে

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদলের বৈঠক চলছে। আজ সোমবার বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে প্রবেশ করেছে।
বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে এই প্রতিবেদন লেখার সময় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির নেতাদের বৈঠক চলছিল। নাহিদ ইসলামের সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদলে আছেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, সেক্রেটারি মনিরা শারমিন এবং আইনি সহায়তাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান জহিরুল ইসলাম মূসা।
এর আগে আজ দুপুরে এনসিপির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এই সাক্ষাতে নির্বাচন কমিশনের ‘পক্ষপাতমূলক আচরণ’ এবং বর্তমান নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে।
বৈঠক শেষে যমুনার বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদল কথা বলবে বলে দলটি জানিয়েছে।
গত ১৫ জানুয়ারি যমুনায় গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
তারেক রহমানের পর গতকাল রোববার সন্ধ্যায় যমুনায় গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জামায়াতে ইসলামীর চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের আমির শফিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।