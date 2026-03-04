জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে হুইপদের শ্রদ্ধা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম ও নবনিযুক্ত ছয় হুইপ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আজ বুধবার দুপুরে তাঁরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।
এ সময় চিফ হুইপের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হুইপ মো. জি কে গউছ, রকিবুল ইসলাম, মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, মো. আখতারুজ্জামান মিয়া এবং এ বি এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান)। তাঁরা সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন এবং বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।
জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কেবিনেট কক্ষে জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে চিফ হুইপ ও হুইপদের অবহিতকরণ সম্পর্কে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চিফ হুইপ, ছয় হুইপ এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।