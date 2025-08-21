বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা-সংঘর্ষ

এক মামলায় অব্যাহতি পেলেন ফখরুলসহ বিএনপির ৬৫ নেতা-কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রায় দুই বছর আগে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংসতার একটি মামলায় দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ৬৫ নেতা-কর্মীকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত।

ঢাকার মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। বিএনপি মহাসচিবের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ মামলায় অব্যাহতি পাওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বরকত উল্লাহ বুলু ও আলতাফ হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদীন ফারুক প্রমুখ।

আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেন, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগ ও তাঁদের সংগঠনের সদস্যরা ব্যাপক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেন। এ ঘটনায় রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য বিএনপি মহাসচিবসহ দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে তখন বেশ কয়েকটি মামলা করেছিল ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার।

এই আইনজীবী বলেন, ওই মামলাগুলোর একটিতে বিএনপি মহাসচিবসহ অন্যদের কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় পুলিশ। আজ ঢাকার মহানগর দায়রা জজ সেই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে মির্জা ফখরুলসহ অন্যদের মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

মামলার নথিপত্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের দিন পুলিশের কাজে বাধা, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে মির্জা ফখরুলসহ ৫৫ জনের নাম উল্লেখ করে রমনা থানায় মামলা করে পুলিশ।

মামলাটি তদন্ত করে গত বছরের ২১ অক্টোবর এ মামলা থেকে মির্জা ফখরুলসহ অন্যদের অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। আজ আদালত সেই চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। এর মধ্যে দিয়ে এ মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন বিএনপি মহাসচিবসহ দলটির নেতা-কর্মীরা।

