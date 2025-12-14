‘ফ্যাসিবাদের দোসর’ জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে এবি পার্টির আহ্বান

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলকে ফ্যাসিবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারকে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের দোসররা এই শহীদদের পুণ্যভূমি কীভাবে অপবিত্র করে, এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।’
আজ রোববার সকালে রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফুয়াদ এ কথা বলেন।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, গত ১৬ বছর ধরে বাংলাদেশে যে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম ছিল, তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি জাতীয় পার্টি ও তাদের ১৪ দলীয় দোসররা জড়িত ছিল। শুধু মাত্রার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু অপরাধের দায়ে তারা সবাই সমানভাবে দায়ী।
যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলও পারবে না উল্লেখ করে ফুয়াদ বলেন, যদি আওয়ামী লীগের নেতাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মুখোমুখি হতে হয়, তবে একইভাবে জাতীয় পার্টিকেও সেই বিচারের আওতায় আনতে হবে।
মানি লন্ডারিং, লুটপাট, গণহত্যা ও নির্বাচনব্যবস্থা ধ্বংসের দায়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলও সমানভাবে দোষী উল্লেখ করে ফুয়াদ বলেন, তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শত্রু ও ফ্যাসিবাদের দোসর।
আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের ক্ষেত্রেও দ্রুত একই সিদ্ধান্ত নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।