রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ ব্রিফিং করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। ২৮ আগস্ট
জাতীয় নির্বাচনের ভোটের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা: ইসি সচিব আখতার

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সালের রমজানের আগে সম্পন্ন করতে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী ভোটের তারিখের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ ব্রিফিং করে এসব তথ্য জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

নির্বাচনের তারিখ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, ‘ভোট গ্রহণের ৬০ দিন আগে আমরা তফসিল ঘোষণা করব। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে আমাদের বলা হয়েছে আগামী রমজানের আগে ভোটের ব্যবস্থা করতে। ১৭ বা ১৮ ফেব্রুয়ারি রমজান শুরু। কাজেই ওইভাবে নির্বাচনের তারিখ আপনি বের করতে পারেন।’

গণপরিষদ নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা জাতীয় নির্বাচনের জন্য, সংসদ নির্বাচনের বাইরে আমাদের অন্য কোনো কিছু ভাবার সুযোগ নেই।’

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে আরও দুটি ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা জানান ইসি সচিব। তিনি বলেন, আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যেসব নাগরিকের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাঁরা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। ৩১ অক্টোবরের সম্পূরক তালিকা প্রকাশের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে।

নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনসংক্রান্ত যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথা জানান ইসি সচিব। তিনি বলেন, মাঠপর্যায়ের তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে। কয়েকটি দলের তথ্য ইতিমধ্যে যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

নির্বাচনের আগে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ করবে নির্বাচন কমিশন। সচিব জানান, সংলাপের জন্য তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নারী প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাবেন।

ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারণ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, প্রতিটি বুথে ৬০০ পুরুষ ও ৫০০ নারী ভোট দেবেন, সে হিসাবে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারিত হবে। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ভোটের ২৫ থেকে ৩০ দিন আগে প্রকাশ করা হবে বলে জানান সচিব।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমিশন কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে ইসি সচিব বলেন, ‘প্রতিটি জিনিস চ্যালেঞ্জের। তবে পরিস্থিতি আসবে, সেটা মোকাবিলা করার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা আমাদের সবারই আছে।’

নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে সচিব বলেন, ‘এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়। আমাদের কাজ হলো নির্বাচন–সম্পর্কিত কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করব। এটা পারস্পরিক একটা আলোচনার বিষয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা এ আলোচনা এগিয়ে নেব।’

