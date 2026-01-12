বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আর নেই
রাজনীতি

খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা আগামী শুক্রবার

বাসস ঢাকা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা আগামী শুক্রবার, আজ সোমবার বিকেলে বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিএনপির উদ্যোগে নাগরিক কমিটির ব্যানারে অনুষ্ঠেয় এই শোকসভায় রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেবেন। এ ছাড়া অংশ নেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিরাও।

খালেদা জিয়া গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বিএনপি সাত দিনের শোক পালন করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয় তিন দিনের শোক। এর মধ্যে ছিল এক দিনের সাধারণ ছুটিও।

