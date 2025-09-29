খাগড়াছড়ির ঘটনায় নীরবতার অভিযোগ তুলে এনসিপি ছাড়লেন অলিক মৃ

খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ-সহিংসতা ও গুলিতে তিনজন নিহত হওয়ার ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নীরব বলে অভিযোগ করেছেন অলিক মৃ। এই ‘নীরবতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি এনসিপির উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।
গারো সম্প্রদায়ের তরুণ অলিক মৃ এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।
পদত্যাগের কথা বলতে গিয়ে অলিক মৃ ফেসবুকে এনসিপি নেতা হান্নান মাসউদের বক্তব্যের বিষয় উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্যকে তিনি মিথ্যাচার বলে অভিযোগ করেন।
পাহাড়ি এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ, সহিসংতা ও গুলির ঘটনা ঘটে।
আজ সোমবার বেলা সোয়া ১১টার কিছু পরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে অলিক মৃ লিখেছেন, 'খাগড়াছড়িতে আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণ, আদিবাসীদের ওপর হামলা, আদিবাসীদের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং তিনজন আদিবাসীকে হত্যার ঘটনা নিয়ে এনসিপির নীরবতা এবং ধর্ষণ নিয়ে এনসিপির নেতা আবদুল হান্নান মাসউদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদে আমি অলিক মৃ এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) পদ থেকে পদত্যাগ করে দলের ই-মেইল এবং দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি৷ এনসিপির জন্য শুভকামনা৷ ইনকিলাব জিন্দাবাদ৷'
এ বিষয়ে অলিক মৃ প্রথম আলোকে বলেন, ‘গত ২৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনা নিয়ে এনসিপির খাগড়াছড়ি জেলার প্যাডে একটা বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে৷ সেখানে শিরোনামে ধর্ষণের ঘটনার কথা না থাকলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা ও তাঁদের গাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদ জানানো হয়৷ এনসিপির গ্রুপে গতকাল আমি এই বিবৃতির বিষয়ে জবাব চেয়েছি৷ পরে ই-মেইলও করেছি৷ আজ সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোনো জবাব পাইনি৷’
অলিক মৃ আরও বলেন, ‘আবার সম্প্রতি এক কর্মসূচিতে এনসিপি নেতা আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন খাগড়াছড়ির ধর্ষণের ঘটনাটি ভুয়া৷ এ রকম একটি পরিস্থিতিতে আমি বাধ্য হয়েই পদত্যাগ করেছি৷’
অলিক মৃর কথার সূত্র ধরে খুঁজতে গিয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতা হান্নান মাসউদের একটি বক্তব্যের ভিডিও পাওয়া যায়৷ সেখানে এনসিপির এই নেতা বলছিলেন, 'বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে৷ ভারত আমাদের পার্বত্য অঞ্চল কেড়ে নিতে চায়৷ তারা শেষ ট্রাম্প কার্ড খেলছে, পার্বত্য অঞ্চলকে তারা অস্থিতিশীল করে তুলছে৷ একটা ভুয়া ধর্ষণের ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা আমাদের বাঙালি ও পার্বত্য পাহাড়িদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে৷ বাংলাদেশের মানুষ এই ভূখণ্ডের এক ইঞ্চিও ছাড়বে?...ভারতকে জবাব দেওয়া হবে৷ বাংলাদেশ সরকারকে এ জবাব দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে৷'
হান্নান ওই বক্তব্যটি কখন ও কোথায় দিয়েছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি৷ অবশ্য অলিক মৃর পদত্যাগের ঘটনার কিছুক্ষণ পর এক ফেসবুক পোস্টে হান্নান মাসউদ লিখেছেন, 'আবারও বলছি- একটি ধর্ষণের ঘটনাকে সামনে এনে পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে৷...আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে যারা হুমকির মুখে ফেলবে, তাদের বিরুদ্ধে আমি জীবন দিয়েও লড়ে যাব৷ এ দেশের একটি ধূলিকণা নিয়েও কাউকে ষড়যন্ত্র করতে দেওয়া হবে না৷ এসব ফালতু সুশীলগিরি এবার থামান৷'