জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যায়নি এনসিপি, রাজি করাতে সরকারের চেষ্টা অব্যাহত

নানামুখী চেষ্টা সত্ত্বেও জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যায়নি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে দলটির সঙ্গে সরকার ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে, যাতে পরে হলেও তারা সনদে সই করতে রাজি হয়।
সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর গতকাল শুক্রবার রাতেও এনসিপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, গত রাতের আলোচনায়ও দলটির নেতারা আগের অবস্থান তুলে ধরেছেন। তবে এনসিপিকে সনদ সইয়ে রাজি করাতে সরকারের দিক থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
এনসিপি সূত্র বলছে, আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা না থাকায় এনসিপি জুলাই সনদে সই করেনি। তাদের মতে, জুলাই সনদ কার্যকর করতে হলে প্রধান উপদেষ্টাকে একটি বিশেষ সংবিধান আদেশ জারি করতে হবে, যার ভিত্তিতে গণভোট হবে এবং পরবর্তী সংসদকে দ্বৈত ভূমিকা দেওয়া হবে। তবে ঐকমত্য কমিশন যেহেতু সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ অন্তর্বর্তী সরকারকে দেবে। তাই বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক আরও আলোচনার সুযোগ রয়েছে।
তাদের মতে, জুলাই সনদ কার্যকর করতে হলে প্রধান উপদেষ্টাকে একটি বিশেষ সংবিধান আদেশ জারি করতে হবে, যার ভিত্তিতে গণভোট হবে এবং পরবর্তী সংসদকে দ্বৈত ভূমিকা দেওয়া হবে।
এনসিপির নেতারা চান, ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধন করাটা কঠিন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে উচ্চ কক্ষ গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে বিএনপির ভিন্নমত আছে। বিএনপি যেভাবে উচ্চ কক্ষ গঠন চায়, সেভাবে হলে সংবিধান সংশোধন কঠিন হবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা নিয়ে ঐকমত্য কমিশন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেটাতেও বিএনপির ভিন্নমত আছে। এটাকেও এনসিপির নেতারা মেনে নিতে পারছেন না, যা তাঁরা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায়ও তুলেছেন বলে জানা গেছে।
তবে গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের গড়া দল এনসিপির জুলাই সনদ সই না করা এবং স্বাক্ষর অনুষ্ঠানেও না যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চলছে।
এনসিপির নেতারা চান, ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধন করাটা কঠিন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে উচ্চ কক্ষ গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে বিএনপির ভিন্নমত আছে। বিএনপি যেভাবে উচ্চ কক্ষ গঠন চায়, সেভাবে হলে সংবিধান সংশোধন কঠিন হবে না।
ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশ নেওয়া একাধিক দলের নেতা প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা পুরো বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মতে, অনুষ্ঠান বর্জন করাটা শোভন হয়নি। যারা সনদে সই করেছে, তাদের অনেকের মধ্যেও কোনো কোনো দফা নিয়ে অসন্তুষ্টি আছে বা কোনো বিষয় মনঃপূত হয়নি। এরপরও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সনদে স্বাক্ষর করেছে।
সরকারের উচ্চপর্যায়ের কেউ কেউ মনে করেন, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ‘জুলাই যোদ্ধা সংসদের’ ব্যানারে যারা বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষে জড়িয়েছে, তারা কোনো না কোনোভাবে এনসিপির দ্বারা উদ্বুদ্ধ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই নেতাদের মতে, রাজনীতিতে ভিন্নমত থাকবে, সেটা প্রতিবাদ করতে হবে রাজনৈতিক ভাষায়। আবার জাতীয় স্বার্থে সবাইকে এক জায়গায় বসতে হবে। কিন্তু এনসিপির অনুষ্ঠান বর্জন জুলাই বিপ্লবের পক্ষের শক্তির মধ্যে অনৈক্য প্রকাশ্য হলো। এর ফলে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে যে বিশৃঙ্খলা বা সংঘাত হলো, সেটা করার জন্য সংশ্লিষ্টরা সাহস পেয়েছে বা উদ্বুদ্ধ হয়েছে।
সরকারের উচ্চপর্যায়ের কেউ কেউ মনে করেন, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ‘জুলাই যোদ্ধা সংসদের’ ব্যানারে যারা বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষে জড়িয়েছে, তারা কোনো না কোনোভাবে এনসিপির দ্বারা উদ্বুদ্ধ।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব প্রথম আলোকে বলেন, সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ঘিরে সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা ফুটে উঠেছে। সনদের বিষয়ে শহীদ পরিবার ও আহতদের মতামত নেওয়া হয়নি। তাঁদের ওপর পুলিশের হামলা অবশ্যই নিন্দনীয়। সরকার ও রাষ্ট্রের ভেতরের একটা অংশ এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এর দায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে এনসিপির ওপর চাপানো হচ্ছে।
সরকার ও রাষ্ট্রের ভেতরের একটা অংশ এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এর দায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে এনসিপির ওপর চাপানো হচ্ছে।এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব
এনসিপি যাতে জুলাই সনদ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, এ জন্য কয়েক দিন ধরেই দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে নানাভাবে যোগাযোগ ও আলোচনা চলছিল। সনদ সই অনুষ্ঠানের আগের রাতেও সরকারের একাধিক উপদেষ্টা দলটির নেতাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন। এর আগে এনসিপির সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে বা দলটির ওপর প্রভাব আছে—সরকারের ভেতরে ও বাইরের এমন একাধিক ব্যক্তিকে দিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এনসিপি অনড় থেকেছে। দলটি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা ছাড়া তারা এখন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না।
সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ইসলামপন্থী একাধিক দলকে নিজেদের এই অবস্থানের পক্ষে রাখতে এনসিপির চেষ্টা ছিল। তবে সফল হয়নি।
গতকাল দুপুরে রাজধানীর ইস্কাটনে এনসিপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐকমত্যের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে একটি কাগজে সই করছে।
জুলাই সনদ প্রশ্নে এনসিপির পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে—জানতে চাইলে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব প্রথম আলোকে বলেন, ‘৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ রয়েছে। জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা যেসব দাবি জানিয়েছি, সেগুলো পূরণে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখে এনসিপি সনদ স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হবে। আমাদের দাবিগুলো পূরণ সাপেক্ষে আমরা সনদে স্বাক্ষরের বিষয়টি বিবেচনা করব।’
দলগুলো মনে করে, জুলাই সনদের প্রথম অংশে পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি, বারবার সংশোধনী দিলেও সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়নি।
বাম ধারার চারটি রাজনৈতিক দলও জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি। দলগুলো হলো বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী) ও বাংলাদেশ জাসদ।
গত বৃহস্পতিবার যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে দলগুলো তাদের অবস্থান জানিয়েছিল। দলগুলো মনে করে, জুলাই সনদের প্রথম অংশে পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি, বারবার সংশোধনী দিলেও সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়নি।
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও তাতে সই করেনি ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন দল গণফোরাম।
গতকাল রাতে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘সংবিধানের ১৫০-এর ২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হবে বলা হয়েছিল। এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিলে রাখা হবে না। আমরা বলেছিলাম, এটা যদি সংশোধন করে তাহলে এবং প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্টস যদি এটা রাখে, তাহলে আমরা স্বাক্ষর করব। আমাদের আশ্বস্ত করেছিল যে এটা সংশোধন হবে। কিন্তু অনুষ্ঠানে গিয়ে চূড়ান্ত কপি পাইনি। শুধু স্বাক্ষরের কপিটা দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য আমরা স্বাক্ষর থেকে বিরত ছিলাম।’
মিজানুর রহমান বলেন, ‘পরে আমরা চূড়ান্ত কপির একটা বই পেয়েছি এবং তারা (জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) আমাদের বলেছে যে এটা সংশোধন করা হয়েছে। এখন যেহেতু তারা এটা সংশোধন করেছে, আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরে স্বাক্ষর করব।’