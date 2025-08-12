জুলাই সনদে একবিন্দু ছাড় নয়: নাহিদ

জুলাই সনদের ক্ষেত্রে সরকারকে একবিন্দুও ছাড় দেবেন না বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘গত এক বছর ছাড় দিয়েছি। জুলাই ঘোষণাপত্রে ছাড় দিয়েছি। জুলাই সনদে কোনো ছাড় হবে না। এক পার্সেন্ট ছাড়ও জুলাই সনদে দেওয়া হবে না।’
আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে এনসিপির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তি আয়োজিত ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘যে মৌলিক সংস্কারের রূপরেখা জনগণের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, যে নতুন বন্দোবস্তের কথা আমরা বলেছি, সেটিতে গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে, স্বৈরাচার আর ফিরে আসতে পারবে না। রাষ্ট্রকাঠামোকে গণতান্ত্রিক হিসেবে গড়ে তুলব। সেই জুলাই সনদে আমরা একবিন্দু পরিমাণ ছাড় দেব না।’
২০২৪–এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রজন্মকে প্রতারিত করতে সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন এনসিপির আহ্বায়ক। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখেছি বাহাত্তর–পরবর্তী বাংলাদেশে কীভাবে লুটপাট হয়েছে। কীভাবে রক্ষীবাহিনী তৈরি করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। বাকশাল কায়েম করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর যে প্রতিশ্রুতি ছাত্রসমাজকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা রক্ষা করা হয়নি। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিতে, গণ-অভ্যুত্থানের প্রজন্মকে প্রতারিত করতে সকল ধরনের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।’
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘কিন্তু আমরা বলতে চাই, সমীকরণ এখনো শেষ হয়ে যায় নাই। ফলে যারা এখনই সমীকরণ মিলিয়ে ফেলছে, তারা ভুল পথে হাঁটছে। গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি এখনো রাজপথে আছে।’
নাহিদ বলেন, ‘আমরা নির্বাচন চাই। নির্বাচন, ভোটাধিকারের জন্য আমাদের লড়াই ছিল। কিন্তু আমরা এ–ও বলেছি, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে যেতে হবে। বাংলাদেশের এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা। যদি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে না পারে, দেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে নিজেদের মধ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা তৈরি না হয়, তাহলে আরেকটি ১/১১ আসবে। কারণ, আমরা ইতিহাসে এটাই দেখেছি।’
নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, তাঁরা মনে করেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বসে করতে হবে এবং সেই সংস্কৃতি বাংলাদেশে কায়েম করতে হবে। যদি রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হয়, তাহলে লাভবান হবে অরাজনৈতিক শক্তি। লাভবান হবে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি। তিনি আরও বলেন, জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে, স্থিতিশীলতার স্বার্থে গত এক বছরে গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি, বৈষম্যবিরোধী শক্তি জাতীয় নাগরিক পার্টি বারবার ছাড় দিয়ে গেছে। কিন্তু ছাড় দিতে দিতে আমরা শেষ প্রান্তে এসেছি, এবার আর ছাড় দেব না। আমরা এবার আদায় করে নেব।’ তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, শহীদদের রক্তের ওপর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে প্রতিশ্রুতি আদায় না করে এই সরকার যেতে পারবে না। সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না।’