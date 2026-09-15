রাজনীতি

মির্জা শামারুহ নেই, মনোনয়ন ফরম নিলেন মির্জা ফয়সল

বিশেষ প্রতিনিধি ঢাকা
ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন
ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হতে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছোট ভাই মির্জা ফয়সল আমিনসহ তিনজন বিএনপির মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। অন্যরা হলেন ওবায়দুল্লাহ্ মাসুদ ও সুলতানুল ফেরদৌস চৌধুরী (নম্র)।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। কাল ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার মনোনয়নপত্র পূরণ করে জমা দিতে হবে। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির (মনোনয়ন বোর্ড) সভায় চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।

বিএনপির সাবেক মহাসচিব ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাষ্ট্রপতি হওয়ায় তাঁর আসনটি শূন্য হয়। আগামী ২৯ অক্টোবর এই আসনে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারী তিনজনের মধ্যে মির্জা ফয়সল আমিন বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি। তিনি ঠাকুরগাঁও পৌরসভার মেয়র ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ মাসুদ ও সুলতানুল ফেরদৌস চৌধুরী দু’জনেই জেলা বিএনপির সহসভাপতি। এর মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্ মাসুদ সাবেক ছাত্রদল নেতা এবং ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ ছাত্রসংসদের ভিপি ও জিএসও ছিলেন। আর সুলতানুল ফেরদৌস ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি একসময় ঠাকুরগাঁও জেলা জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে তাঁর উত্তরসূরি কে হচ্ছেন— সে আলোচনা চলছিল। এই ক্ষেত্রে ছোট ভাই মির্জা ফয়সল আমিনের পাশাপাশি মির্জা ফখরুল ইসলামের বড় মেয়ে মির্জা শামারুহের নাম স্থানীয়ভাবে আলোচিত হচ্ছিল। তবে মির্জা পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য আসেনি। মির্জা শামারুহ দলীয় মনোনয়ন ফরম নেননি।

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